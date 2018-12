Au Cameroun, 87,1% des ménages pauvres sont propriétaires de leurs logements

Selon l’Institut national de la statistique, cette tendance est surtout observée dans les régions du Nord, de l’Extrême-Nord et le Sud.

L’analyse de l’Institut national de la statistique (Ins) sur le statut d’occupation des logements au Cameroun laisse apparaitre que les ménages sont plus propriétaires (58,7%) que locataires (32,3%) ou logés gratuitement (7,9%).

L’analyse contenue dans la 4e enquête auprès des ménages (Ecam4) révèle par ailleurs que l grande majorité des ménages pauvres construisent leurs logements à l’opposé de celles à forts revenus. Il a ainsi été trouvé au moment de l’enquête (en 2014) que 87,1 de familles pauvres sont propriétaires des logements qu’ils occupent tandis que 54,7 de familles riches sont locataires dans les villes.

La construction de logements par des familles pauvres est une constance observée par l’INS en 2001 et 2007. Pour cette nouvelle édition de l’Ecam, 94% des ménages pauvres de l’Extrême-Nord, 98,3% du centre hormis Yaoundé, 88% de l’Adamaoua et 85,3% de l’Ouest, ont été trouvés propriétaires. Les régions du Sud-Ouest et du Littoral comportent quant à elles, une forte proportion de personnes logées gratuitement. Soit respectivement 13,7% et 13,3%.



« En ce qui concerne les murs, 80,3% de ménages disposent de logements avec des murs en matériaux définitifs (béton, parpaings, briques cuites ou en pierre taillée, brique de terre). L’écart entre les pauvres (81,5%) et les non pauvres (79,9%) n’est pas perceptible. Huit ménages sur dix (81,8%) ont la toiture de leur logement faite en matériau définitif (ciment, tôle ou tuile). Cette proportion est de 54,0% pour les ménages pauvres et de 91,9% pour les ménages non pauvres. Suivant le milieu de résidence, un écart important est enregistré: 99,1% en milieu urbain et 67,9% en milieu rural. S’agissant du sol, 60,3% de ménages ont le sol de leur logement », souligne l’Institut national de la statistique.