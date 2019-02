Au Cameroun, un collectif de jeune dénonce les manifestations « illégales »

Au Cameroun, des manifestations sont devenues légion depuis octobre dernier après la réélection de Paul Biya comme président du Cameroun.

Les Camerounais, qu’ils soient « pro » ou « anti » Paul Biya expriment désormais leurs colères via des manifestations. C’est d’ailleurs le cas récemment avec une manifestation dite « marche blanche » des militants d’un parti d’opposition.

Ils ont manifesté pour dénoncer ce qu’ils appellent « hold-up électoral », réclamant la victoire de leur candidat. Les militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), principal parti d’opposition au Cameroun, ont organisé le 26 janvier dernier une marche « illégale », puisque interdite par les autorités.

Un Collectif de jeunes camerounais est monté au créneau pour dénoncer ces marches, car selon lui, bien que ces marches soient « pacifiques, elles se terminent bien souvent en eau de boudin ».

Lors de la manifestation du 26 janvier dernier, six personnes avaient été blessés et 200 autres arrêtées, avaient indiqué les autorités camerounaises.

« Est-il judicieux de mettre sa vie en danger pour une cause qui n’aboutira à rien ? », s’interroge le Collectif qui pense que « ces manifestations ne changeront point les faits, car « le résultat de la présidentielle d’octobre 2018 a déjà été validé et reconnu par tous ».

Pour le collectif qui est une organisation apolitique, « le mieux pour les militants du SDF et du MRC serait de trouver de nouvelles alternatives pour se faire entendre légalement et légitimement ».

– l’insurrection contre le Chef de l’Etat passible de 30 ans de prison-

« Alors, si on est pas du tout contents des nouveaux gouvernants, la seule chose à faire c’est de s’inscrire massivement sur les listes électorales et d’attendre les nouvelles élections municipales et législatives qui arrivent à la vitesse d’un avion. Faire valoir son droit de vote, le moment opportun est la meilleure de toutes les options », propose-t-il.

Le principal dirigeant de l’opposition camerounaise, Maurice Kamto, a été accusé d’insurrection, selon ses avocats.

Si reconnu coupable, M. Kamto, qui a été arrêté lundi, pourrait être condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement à perpétuité.

Au Cameroun, les appels à la révolution ou à l’insurrection contre le Chef de l’Etat, sont passibles de 30 ans de prison

Le parti de Kamto a organisé des manifestations dans quatre villes ce week-end, affirmant que les résultats des élections avaient été truqués.

Le vote d’octobre a été entaché de violences, en particulier dans les deux régions anglophones, touchées par plus d’une année de violentes manifestations et d’attaques de la part de rebelles séparatistes qui ont laissé des centaines de morts.

Kamto, qui était détenu à Douala avec 200 autres manifestants, pourrait faire face à de nouvelles accusations, notamment celles d’organisation de rassemblements illégaux et de perturbation de la paix.

Les autorités camerounaises ont annoncé qu’elles seront « sans pitié pour les contrevenants ! » à la loi.

Et le collectif appelle les compatriotes à « penser à leur avenir ». « Les parents qui risquent perdre leur boulot ou la possibilité de subvenir aux multiples besoins familiaux, les enfants qui ne pourront plus aller à l’école à cause de l’environnement hostile qu’on aura créé », a-t-il ajouté.

« Est-ce ce dont vous rêvez ? », s’interroge-t-il.

– De nouvelles marches interdites-

Christopher Ndong, l’avocat de M. Kamto, a déclaré que son client avait nié les accusations et qu’il avait été porté atteinte à son droit à la liberté de parole.

Kamto a simplement exercé son droit de manifester, a-t-il déclaré.

« La répression exercée par le gouvernement ne fera peur à personne », a ajouté M. Ndong.

Mais les jeunes camerounais devraient voir la vie dans un autre sens, « essayer de construire leur avenir et celui de leurs proches ».

« Votez. Mais n’allez pas finir par croupir en prison. La vie ne vaut pas une manifestation illégale ! », a lancé le collectif à l’endroit des jeunes.

De nouvelles marches, prévues vendredi, samedi et la semaine prochaine, ont été interdites par les autorités pour « préserver l’ordre public » a appris l’AFP auprès des autorités.

Paul Biya, arrivé au pouvoir en 1982, a remporté un septième mandat dans les bureaux de vote en octobre dernier, marqué par la faible participation et l’intimidation des électeurs.

Maurice Kamto était son plus proche adversaire avec 14,2% des suffrages.

Dans l’ensemble du pays, environ la moitié de la population camerounaise en âge de voter a participé aux scrutins et des dizaines de milliers de personnes n’ont pas pu voter, en raison de l’insécurité.

Selon l’International Crisis Group, le taux de participation aux élections dans les deux régions anglophones du pays – Nord-Ouest et Sud-Ouest – n’a pas dépassé 5%.