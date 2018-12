Au Cameroun, un hôpital fait l’expérience de la gestion informatisée des données

L’Hôpital de district de Bafia, dans la région du Centre, a initié un système informatisé de gestion d’informations personnelles des patients depuis le mois de février dernier. De quoi arrimer la formation sanitaire aux exigences mondiales en matière de santé.

En dix mois d’expérimentation, l’hôpital de district de Bafia tire de nombreux avantages de son système de gestion informatisée de données ! Une meilleure gestion du temps qui aura permis au personnel médical de consacrer plus de temps aux soins des patients, et moins aux formalités administratives ; une gestion améliorée des finances et des besoins de la structure, la traçabilité des opérations des patients ainsi que le suivi continu de ces derniers.

Il a bien changé le système d’enregistrement des patients à l’hôpital de district de Bafia, petite localité du Centre située à 120 km de Yaoundé. Dès l’identification du patient à la caisse, les informations fournies par le patient sont consignées dans le système informatique de la structure. Ce sont notamment, son nom complet, son âge, son lieu de résidence, les personnes à contacter en cas d’urgence, la spécialité du médecin sollicité…

Il est ainsi ouvert un fichier numérique qui sera utilisé tout au long de la procédure. Le médecin y mentionne son diagnostic et d’éventuelles prescriptions d’examens de laboratoire. Le processus ne s’arrête pas là. Les agents de la cellule informatique reçoivent le dossier dans le réseau interne de l’hôpital et le classe dans la base des données en fonction du sexe et du profil épidémiologique du patient.

Ce processus se fait via le système « G new held », un logiciel implanté au sein de l’hôpital avec l’appui de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans le cadre d’une collaboration internationale – initiée en 2015 et pour une durée de quinze ans – visant à aider les pays à renforcer leurs systèmes d’informations sanitaires. Il est question pour l’organisation d’accompagner les pays dans l’amélioration de la qualité des données dont disposent les gouvernements pour prendre des décisions en matière de dépenses de santé ou pour mesurer les progrès et les répercussions des programmes de santé.

« Nous avons aujourd’hui une vision qui nous permet de mieux comprendre et de mieux nous projeter dans l’avenir. Ce logiciel va révolutionner la prise de décision, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau communautaire, puisque nous allons pouvoir déterminer les profils épidémiologiques des patients et sur le plan de la santé, nous pourrons faire la gestion prévisionnelle de certaines pathologies », explique le directeur de l’Hôpital de Bafia, Docteur Jérôme Emilien Fouda.

Le projet n’en est qu’à sa phase pilote au Cameroun et l’Hôpital de Bafia est la première formation sanitaire du pays à bénéficier de ce partenariat. Déjà, l’administration de cet hôpital émet le vœu que ce système se répande dans le pays. Question de mettre toutes les formations sanitaires en réseau pour un meilleur partage des données, et une rapidité améliorée dans la prise de décision. En attendant, le directoire de l’Hôpital envisage de rendre le système pleinement opérationnel dès janvier 2019. « Les machines sont là. Certes nous travaillons mais nous n’avons pas pu réaliser tous nos projets parce que le personnel n’était pas formé. On avait également des problèmes d’énergie, de plus, le logiciel n’était pas adapté aux rapports mensuels du ministère de la Santé. Nous sommes en train de réadapter l’informatisation du système de gestion des données en fonction du rapport du Minsanté », confie le Docteur Jérôme Emilien Fouda.

Exploiter à plein régime le système « G new held », pour sauver plus vite plus de vies. Voilà le projet à court terme de l’Hôpital de district de Bafia.