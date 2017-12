Au Liberia, dÃ©monstration de force de George Weah Ã  trois jours de la prÃ©sidentielle

« Weah est notre homme! Weah président! » Des dizaines de milliers de partisans de George Weah se sont rassemblés samedi pour un dernier grand meeting de campagne au coeur de Monrovia, convaincus que la légende africaine du football remportera mardi le second tour de la présidentielle au Liberia.

« Vous savez que j’ai participĂ© Ă des compĂ©titions, dont certaines difficiles, et que j’en suis sorti victorieux », Ă dĂ©clarĂ© George Weah Ă l’AFP, juste avant de quitter son domicile pour rejoindre le stade Samuel Kanyon Doe, le plus grand du pays, oĂą une foule l’attendait depuis samedi matin.

Au passage de son convoi, Ă bord de motos ou juchĂ©s sur le toit de voitures, ses partisans agitaient des pancartes frappĂ©s de slogans tels que : « C’est le temps du changement » et « Nous sommes un peuple ».

« Je sais que (l’autre candidat, le vice-prĂ©sident Joseph) Boakai ne peut pas me battre. J’ai le peuple avec moi, un grand parti et une coalition puissante. Je me suis prĂ©parĂ© pour diriger ce pays et la victoire sera nĂ´tre », a ajoutĂ© l’ancien attaquant du PSG et du Milan AC, qui avait revĂŞtu un costume bleu traditionnel et s’est arrĂŞtĂ© dans le plus grand marchĂ© de Monrovia pour un bain de foule.

Depuis plusieurs heures, les militants du CDC, la Coalition pour le changement dĂ©mocratique de Weah, ont convergĂ© vers le centre Ă bord de pick-up ou Ă pieds, par petits groupes, marchant d’un pas rapide au son de la rumba et des vuvuzelas, scandant des slogans et chantant.

T-shirts, chapeaux constituĂ©s d’autocollants, badges,… les photos de l’ex-attaquant du PSG et du Milan AC, unique Africain Ă avoir remportĂ© le Ballon d’Or (en 1995), et de sa colistière, Jewel Howard Taylor, sont partout aux abords et dans cette enceinte de 35.000 personnes, qui s’est remplie dans l’après-midi.

Sophie Doe, assise dans les tribunes, voit dans l’ex-attaquant de l’Ă©quipe nationale « quelqu’un qui peut encourager les gens ».

« C’est pour cela que je pense que ça sera un bon dirigeant pour ce pays », dit-elle, alors que vendeurs de boissons et nourriture s’affairent dans une atmosphère de fĂŞte.

« Le moral est très bon, très solide, les attentes sont fortes », a assurĂ© Ă l’AFP le chef de campagne du CDC, Wilson Tarpeh, en se disant « confiant » dans la victoire.

La date finalement choisie pour ce second tour – le lendemain de NoĂ«l, pourrait peser sur la participation. « Nous continuons Ă travailler pour que les gens se rendent aux urnes », dit-il.

– ‘LibertĂ© et emplois’ –

Avec sept semaines de retard sur le calendrier initial, les LibĂ©riens doivent dĂ©terminer mardi qui, de Weah ou du vice-prĂ©sident sortant Joseph Boakai, sortis en tĂŞte du premier tour le 10 octobre, va succĂ©der Ă Ellen Johnson Sirleaf Ă la prĂ©sidence de ce petit pays anglophone d’Afrique de l’Ouest, l’un des plus pauvres du monde.

Joseph Boakai, qui a reprochĂ© Ă la première femme Ă©lue cheffe d’Etat en Afrique, en 2005, et rĂ©Ă©lue six ans plus tard, de ne pas l’avoir soutenu dans sa course Ă la prĂ©sidence, a concentrĂ© ses efforts ces dernières semaines sur un combat juridique pour contester les rĂ©sultats du premier tour, entachĂ© selon lui de fraudes et d’irrĂ©gularitĂ©s.

Après l’Ă©chec dĂ©finitif de ses recours, il devrait rĂ©unir ses partisans dimanche Ă Monrovia.

Battu deux fois par le ticket Boakai-Sirleaf, George Weah, entrĂ© en politique Ă l’issue de la guerre civile qui a fait quelque 250.000 morts entre 1989 et 2003, espère que sa troisième tentative sera la bonne.

« J’attends (le respect de) la libertĂ© d’opinion et des emplois et je suis sĂ»r Ă 100% que Weah est la seule personne Ă pouvoir nous soulager du stress dans lequel nous vivons », explique, en attendant son favori Ă l’intĂ©rieur du stade, D. Joshua Zinnah.

« Il a déjà aidé tant de gens. Ca va aller, il va gagner », assure Sundaygar Dorpue, un cuisinier de 40 ans.