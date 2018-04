Au Maroc, le calvaire des « petites bonnes »

Elles s’appellent Fatima, Latifa ou Hayat, elles ont Ă©tĂ© placĂ©es comme « petites bonnes », exploitĂ©es et maltraitĂ©es par leurs employeurs. Ce calvaire, des milliers de domestiques mineures le vivent au Maroc, malgrĂ© une loi destinĂ©e Ă limiter les abus.

« MĂŞme un animal domestique est mieux traitĂ©! », pleure Fatima, 17 ans, venue chercher du secours au centre Annajda pour les femmes victimes de violence, Ă Rabat.

« Je voulais juste aider mes parents, ça me chagrinait de voir la misère dans laquelle vivait ma famille », murmure cette adolescente qui a travaillĂ© pendant deux ans comme « petite bonne ».

Pour les bĂ©nĂ©voles qui l’Ă©coutent, son parcours est banal: Ă 15 ans, Fatima quitte son village du sud marocain pour travailler comme domestique Ă Rabat, la capitale, avec l’accord de sa famille et avec l’aide d’un intermĂ©diaire local, un « semsar ».

« Au dĂ©part, j’Ă©tais bien traitĂ©e. Mais peu Ă peu, la violence est devenue mon quotidien », raconte Ă l’AFP la jeune fille, voix mal assurĂ©e, foulard sur la tĂŞte. « La maĂ®tresse de maison me battait, m’insultait, elle avait toujours des choses Ă me reprocher. »

« C’est une forme d’esclavage, une violation (…) des engagements internationaux du Maroc », fustige la directrice du centre Annajda, Fatima El Maghnaoui, pour qui la place de Fatima est Ă l’Ă©cole.

– BrĂ»lures et fractures –

Il n’existe pas de chiffres officiels sur les « petites bonnes ». Mais selon une Ă©tude commandĂ©e en 2010 par des associations, on comptait alors au Maroc entre 66.000 et 80.000 domestiques âgĂ©es de moins de 15 ans.

« Subissant des conditions de travail et de vie dĂ©gradantes », ces mineures sont le plus souvent originaires de la campagne et analphabètes, selon l’association de dĂ©fense des femmes Insaf.

Il y a quelques semaines, l’histoire de Latifa a mobilisĂ© l’opinion: cette jeune femme de 22 ans, domestique depuis son adolescence, avait Ă©tĂ© hospitalisĂ©e Ă Casablanca pour des brĂ»lures au troisième degrĂ© et des fractures, provoquĂ©es selon elle par son employeur qui la « martyrisait ». AidĂ©e par Insaf, elle vit depuis en foyer.

Pour Fatima, la journĂ©e de travail dĂ©butait Ă 7 heures du matin et se terminait tard la nuit, « parfois Ă trois heures du matin ». « Je dormais sur la terrasse, dans le froid, comme un animal domestique. Je mangeais les restes et j’avais toujours mal aux pieds Ă force de rester debout », raconte la jeune fille.

Le tout, sans ĂŞtre payĂ©e: « on avait convenu d’un salaire de 800 dirhams par mois (près de 70 euros, soit un peu moins du tiers du salaire minimum, ndlr) mais je n’ai pas touchĂ© un sou », prĂ©cise-t-elle.

Quand elle exige son dĂ», au bout d’un an de servage, la maĂ®tresse de maison « lui confisque sa carte d’identitĂ© et lui interdit de prendre contact avec sa famille ». Prise au piège, elle dĂ©cide de s’enfuir.

Mais « je ne connaissais personne, je n’avais pas d’argent et ne connaissais mĂŞme pas l’adresse oĂą je travaillais », dit-elle.

Finalement, un jeune homme du quartier l’aide Ă contacter une tante Ă©tablie Ă SalĂ©, ville voisine de Rabat, et celle-ci « met fin Ă son calvaire ».

– ‘Enfance sacrifiĂ©e’ –

Omar Saadoun, responsable du programme de lutte contre le travail des enfants Ă l’Insaf, explique que, comme pour Fatima, le destin des « petites bonnes » naĂ®t souvent « des dĂ©perditions scolaires en milieu rural, de la pauvretĂ© et de l’ignorance des parents ».

Dans certaines zones rurales, « la fille est considĂ©rĂ©e comme infĂ©rieure au garçon, elle est la première qu’on sacrifie pour trouver des sources de revenus complĂ©mentaires, en la mariant ou l’envoyant travailler comme domestique ».

Attendue depuis des annĂ©es, une loi promulguĂ©e Ă l’Ă©tĂ© 2016 après d’interminables dĂ©bats a fixĂ© Ă 18 ans l’âge minimal des employĂ©s de maison, mettant ainsi fin en thĂ©orie au travail des enfants, jusque-lĂ très courant.

Le texte impose un contrat de travail, un salaire minimum, un jour de repos hebdomadaire, des congĂ©s annuels, et prĂ©voit des sanctions financières pour les employeurs en cas d’infraction.

Mais il autorise encore pour cinq ans l’emploi d’adolescents de 16 Ă 18 ans, au grand dam des dĂ©fenseurs des droits de l’Homme.

« Il faut une stratĂ©gie globale (…). Cette loi ne prĂ©sente pas de garanties, il n’y a pas de dispositif pour l’accompagnement, la rĂ©insertion, l’identification des familles. Beaucoup de domestiques mineures ne connaissent mĂŞme pas l’adresse de leur employeur », souligne Omar Saadoun.

De plus, « les inspecteurs du travail ne sont pas autorisĂ©s Ă enquĂŞter Ă domicile, oĂą les abus peuvent se faire loin des regards », regrette Mme El Maghnaoui.

MalgrĂ© la nouvelle loi, des ONG dont l’Insaf affirment qu’on trouve encore des fillettes de huit ou neuf ans engagĂ©es comme domestiques.

Après des annĂ©es de maltraitance et d’exploitation, beaucoup gardent des sĂ©quelles, comme Hayat, 38 ans, placĂ©e comme « petite bonne » Ă neuf ans.

« Quand j’y pense aujourd’hui, 30 ans après, cela me chagrine toujours autant. Mon enfance a Ă©tĂ© sacrifiĂ©e! », confie-t-elle Ă l’AFP lors d’un entretien tĂ©lĂ©phonique.

« Mon premier employeur me maltraitait (…). Il m’humiliait constamment. C’Ă©tait Ă©puisant. Je n’avais pas la force requise pour les tâches mĂ©nagères ».

Aujourd’hui mère de famille, elle « fait tout pour prendre soin de ses enfants pour qu’ils ne vivent pas la mĂŞme chose ».