A Jerada, commune dĂ©shĂ©ritĂ©e du nord du Maroc, des centaines de mineurs risquent leur vie pour extraire clandestinement du charbon. Il y a quelques jours, Abderrazak a miraculeusement Ă©chappĂ© Ă la mort. Mais deux de ses compagnons n’ont pas eu cette chance.

On les appelle les « mines de la mort »: dans cette ancienne ville minière, ils sont près d’un millier Ă s’aventurer quotidiennement dans des mines dĂ©saffectĂ©es, environ deux dĂ©cennies après leur fermeture, sans aucune protection et au pĂ©ril de leur vie.

Houcine et Jedouane, deux frères âgés de 23 et 30 ans, ont péri vendredi dans un accident dans une galerie.

Leur mort a suscitĂ© colère et Ă©moi au sein de la population locale qui se dit « marginalisĂ©e » et manifeste depuis dimanche contre les autoritĂ©s pour l’avoir laissĂ©e Ă l' »abandon ».

Abderrazak Daioui, 22 ans, Ă©tait avec les deux frères au moment de l’accident.

« Nous sommes descendus Ă 85 mètres sous terre. Houcine et Jedouane Ă©taient juste au-dessous de moi. L’un d’eux a creusĂ© horizontalement et a touchĂ© un puits d’eau. Nous avons Ă©tĂ© inondĂ©s. Je me suis accrochĂ© Ă ma corde et j’ai rĂ©ussi Ă remonter. Eux n’ont pas eu cette chance », raconte Ă l’AFP le jeune homme.

– ‘Je risque ma vie’ –

Vivant dans une modeste maison Ă la construction inachevĂ©e, Abderrazak vit dans la misère. Il affirme prendre en charge financièrement son père de 80 ans –lui-mĂŞme un ancien mineur– ses six frères, sa femme et sa fille.

« Il n’y a pas d’alternative, pas de travail. C’est pour ça que je risque ma vie. Je gagne entre 100 et 150 dirhams par jour (entre 9 et 13 euros) », se lamente cet homme qui « descend depuis 3 ou 4 ans », et qui « boit beaucoup de lait » pour contrer, selon une croyance populaire, les effets de la poussière qu’il inhale.

Avant la fermeture Ă la fin des annĂ©es 1990 de la mine, jugĂ©e trop coĂ»teuse par les autoritĂ©s, l’activitĂ© minière Ă Jerada employait quelque 9.000 ouvriers et constituait alors la principale ressource de la population.

Depuis la fermeture, le nombre d’habitants est passĂ© de 60.000 Ă moins de 45.000.

MalgrĂ© la fermeture officielle de l’activitĂ©, les jeunes de la ville continuent de s’aventurer dans ces puits pour extraire Ă la main du charbon, qui sera vendu Ă des nĂ©gociants locaux.

« Les accidents mortels sont fréquents » dans ces mines, déplore encore Abderrazak qui y a « vu périr son oncle et deux jeunes de sa famille ».

La mort des deux frères a été manifestement la goutte qui a fait déborder le vase.

Mardi, pour la troisième journée consécutive, les habitants ont manifesté leur colère contre leur « marginalisation » et réclamé du travail.

Le chef du gouvernement marocain, Saadeddine El Othmani, s’est dit disposĂ© à « recevoir les parlementaires de la rĂ©gion cette semaine ou la semaine prochaine pour dĂ©battre des problèmes que connaĂ®t la zone ».

Jerada est l’une des communes les plus pauvres du Maroc, selon des donnĂ©es du Haut-Commissariat au Plan (HCP), l’organisme des statistiques marocain.

– ‘Pas d’emplois –

Des projets Ă©conomiques avaient, certes, Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre par l’Etat après la fermeture de l’activitĂ© minière mais, selon Said Zeroual, un responsable local de l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH), ils n’Ă©taient « pas suffisants ».

« La ville n’a pas d’autres ressources, il n’y a pas d’emplois, pas d’usines. Les gens vivent dans la prĂ©carité », insiste-t-il.

Dans cette ville pauvre, 80 ans d’extraction du charbon ont Ă©galement laissĂ© des sĂ©quelles chez les mineurs.

La silicose, maladie pulmonaire provoquĂ©e par l’inhalation de fines poussières de charbon, est visiblement courante chez les travailleurs des mines, selon des tĂ©moignages recueillis sur place.

A l’entrĂ©e de la ville, une vingtaine de patients, des mineurs retraitĂ©s pour la plupart, viennent consulter à « l’unitĂ© de pneumologie et de la silicose » de l’hĂ´pital de Jerada.

Mohamed El Berkani, la soixantaine, a travaillé au fond du puits pendant 23 ans. « Ce centre a été créé spécialement pour les travailleurs de la mine atteint de la silicose », affirme-t-il.

« Les mineurs crachent leurs poumons jusqu’Ă crever », poursuit-il. « Alors ils nous donnent des mĂ©dicaments pour calmer les douleurs ».