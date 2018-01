Au Mexique, la guitare du film d’animation « Coco » fait fureur

Salvador Meza, luthier de père en fils au Mexique, fabrique des guitares depuis son plus jeune âge, mais ses mains tannĂ©es n’ont jamais autant travaillĂ© que depuis la sortie de « Coco », le film d’animation des studios Pixar.

Meza, 41 ans, est basĂ© Ă Paracho, dans l’Etat de Michoacan (ouest), la capitale mexicaine de la guitare, oĂą des artisans fabriquent cet instrument depuis le XVIIIe siècle, dont nombre sont exportĂ©s aux Etats-Unis.

Cette paisible bourgade coloniale n’a jamais connu un tel engouement. Elle le doit à « Coco », l’aventure d’un petit Mexicain fou de musique qui voyage au Pays des morts.

Le film des studios Pixar (« Toy Story », « Ratatouille », « Vice Versa »), jamais morbide et plein d’inventions, est un hommage Ă la tradition mexicaine du Jour des morts, qui remonte Ă l’Ă©poque prĂ©-hispanique et consiste Ă accueillir les esprits des membres disparus de la famille. VĂ©ritable succès, en premier lieu au Mexique, il a dĂ©jĂ engrangĂ© plus de 500 millions de dollars dans le monde.

Mais la guitare de Miguel, le jeune hĂ©ros de « Coco », n’est pas un modèle classique: blanche avec incrustations nacrĂ©es, elle est ornĂ©es de mĂ©caniques dorĂ©es, qui permettent de l’accorder, et de motifs noirs stylisĂ©s qui font penser aux squelettes des Jours des morts.

Les animateurs de Pixar (Disney) se sont inspirĂ©s d’un instrument crĂ©Ă© par un luthier de Paracho Ă©migrĂ© aux Etats-Unis.

Depuis quelques semaines et la sortie mondiale du film, les artisans de cette ville ont dĂ» nettement augmenter la cadence.

– Doubler la production –

« D’habitude, je travaille chez moi avec ma femme et un ami. Mais lĂ , j’ai dĂ» faire appel Ă ma belle-mère, mon neveu et mon cousin », poursuit Meza au milieu d’un nuage de sciure dans son atelier.

« C’est la folie avec +Coco+! », lance-t-il. Pour faire face Ă la demande, ce luthier, qui ne dort plus que trois heures par nuit, a dĂ» doubler sa production, passant de 50 Ă 100 guitares par semaine. Près d’un million de guitares sont fabriquĂ©es par an Ă Paracho.

Jusqu’ici, elles Ă©taient essentiellement de couleur bois ou marron. C’Ă©tait jusqu’Ă ce que la « fièvre de Coco » s’empare des lieux, raconte Maria Eugenia Gomez qui tient un magasin de guitares.

A présent, tout le monde veut le modèle blanc flashy du film.

« Si j’en avais 1.000, je les vendrais toutes, » assure cette femme de 76 ans.

Derrière le modèle original de la guitare de « Coco » se cache German Vazquez, qui a quitté Paracho et traversé la frontière il y a 25 ans.

Ces dernières annĂ©es, l’Etat du Michoacan, oĂą se trouve la ville, a vĂ©cu dans la terreur du cartel des Chevaliers templiers, rackettant la population et laissant de nombreux cadavres dans des fosses clandestines. C’est un des Etat avec le taux d’immigration parmi les plus Ă©levĂ©s vers les Etats-Unis.

Après avoir traversé la frontière, Vazquez a trouvé du travail, obtenu des papiers et réussi à ouvrir son magasin de guitares à Los Angeles, où il a été repéré par Pixar.

A 64 ans, il se souvient de son périple à travers le désert.

« C’est dur. Tu arrives avec tes seuls vĂŞtements, sans argent et avec l’envie de travailler », raconte Ă l’AFP German Vazquez, très critique envers les projet de mur du prĂ©sident Donald Trump et qui dit se retrouver dans le personnage de Miguel.

« Il veut ĂŞtre musicien et fait tout pour y arriver. Je crois que de ce cĂ´tĂ©, je suis un peu comme Miguel…un fou de guitares », confie-t-il.