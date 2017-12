Au Pakistan, les cadettes rÃªvent de prendre le pouvoir

« Je veux commander l’armĂ©e ». Au Pakistan, une Ă©cole rĂ©volutionnaire forme dĂ©sormais des cadettes, dont les rĂŞves d’ascension sont sans limite au sein de forces militaires, jusqu’alors peu connues pour leur ouverture Ă l’Ă©gard des femmes.

Durkhanay Banuri, 13 ans, a intĂ©grĂ© la première promotion de ce Collège des cadettes, unique en son genre, qui s’est ouvert l’an passĂ© Ă une centaine de kilomètres au nord-ouest d’Islamabad. Son plan de carrière est limpide. Elle dirigera les troupes.

« Pourquoi pas ? Si une femme peut devenir Premier ministre, ministre des Affaires Ă©trangères ou gouverneure de la banque centrale, elle peut aussi commander l’armĂ©e », justifie-t-elle, pleine d’assurance. « Je vais rendre cela possible. Vous allez voir. »

Ses propos dĂ©tonnent Ă Mardan, ville du Khyber Pakhtunkhwa (KP), l’une des quatre provinces pakistanaises, touchĂ©e par l’insĂ©curitĂ© et oĂą le conservatisme prĂ©vaut. Dans le KP, les perspectives fĂ©minines dĂ©passent rarement les portes des maisons, le champ familial, voire le marchĂ© local.

La discrimination se poursuit en milieu scolaire. Alors que 24 millions d’enfants pakistanais ne vont pas Ă l’Ă©cole, selon une Ă©tude gouvernementale, les filles sont plus nombreuses Ă ĂŞtre privĂ©es d’Ă©ducation: 12,8 millions contre 11,2 millions de garçons.

Les collèges de cadets illustrent ce phĂ©nomène. Ces centres d’excellence gĂ©rĂ©s par l’Etat, oĂą des officiers du dĂ©partement d’Ă©ducation de l’armĂ©e prĂ©parent les Ă©lites futures, ne se prĂ©occupaient jusqu’alors que des mâles, par centaines dans tout le pays.

Le collège de Mardan fait donc exception, dans un système scolaire sous-financé depuis des décennies.

Mardan « peut aider les filles Ă ĂŞtre assez qualifiĂ©es pour entrer dans les forces armĂ©es, les affaires Ă©trangères, les services civils, ou Ă devenir ingĂ©nieures ou doctoresses », analyse Naureen Satti, une ancienne officière de l’armĂ©e, insistant sur le long combat pour l’Ă©galitĂ© menĂ© par les femmes pakistanaises.

VĂŞtues d’un uniforme kaki et coiffĂ©es d’un bĂ©ret rouge, Durkhanay et ses 70 copromotionnaires marchent au pas pour la parade, avant de rompre les rangs pour revĂŞtir leur tenue de sport. Un cours d’arts martiaux va dĂ©marrer.

– Pilote de chasse –

Au Pakistan, l’armĂ©e est vue comme l’institution la plus puissante, qui a gouvernĂ© le pays près de la moitiĂ© de ses 70 annĂ©es d’existence. Sous le rĂ©gime civil actuel, elle aurait encore le contrĂ´le des ministères de la DĂ©fense et des Affaires Ă©trangères.

Mais dans un pays considĂ©rĂ© comme l’un des plus misogynes au monde, l’armĂ©e ne brille pas pour son ouverture envers les femmes. Longtemps cantonnĂ©es aux tâches administratives, celles-ci n’ont pu intĂ©grer les unitĂ©s de combat qu’en 2003, sous le dictateur militaire Pervez Musharraf.

L’armĂ©e pakistanaise ne communique guère sur ses effectifs, qu’une Ă©tude du CrĂ©dit suisse en 2015 a Ă©valuĂ© Ă 700.000 membres. Parmi ceux-ci, seules 4.000 seraient des femmes, a indiquĂ© une source sĂ©curitaire Ă l’AFP, sans plus de prĂ©cision quant Ă leurs affectations.

Seule entorse au mutisme officiel, les militaires ont abondamment communiquĂ© sur le cas d’Ayesha Farooq, devenue en 2013 la première Pakistanaise pilote de chasse.

Le collège des cadettes préparera ses élèves à tous les métiers, « y compris les forces armées », affirme son principal Javid Sarwar, un ancien brigadier.

« Je veux que ces filles utilisent leur intelligence et leurs capacitĂ©s et combattent les injustices dans la sociĂ©tĂ©, ce qui est possible si elles suivent une Ă©ducation standard », explique-t-il Ă l’AFP, ajoutant qu’une seconde promotion de 80 collĂ©giennes pourrait intĂ©grer l’Ă©cole en mars prochain.

Pour 57.000 roupies (445 euros) par trimestre, ses Ă©lèves sont hĂ©bergĂ©es et nourries, et bĂ©nĂ©ficient d’un accès Ă des ordinateurs connectĂ©s Ă internet, un luxe en comparaison des Ă©coles pakistanaises classiques.

Le collège des cadettes « change la donne » dans une rĂ©gion oĂą de nombreuses femmes « ne pouvaient que rĂŞver de sortir de chez elles dans le passé », observe l’adjointe du principal, Shama Javed.

Durkhanay et ses camarades se disent prêtes à se battre, grâce à leur éducation. Affifa Alam, qui veut aussi devenir pilote de chasse, estime que le collège incarne « un grand changement ».

Et d’ajouter: « Cela nous permettra de rĂ©aliser notre rĂŞve d’Ă©mancipation des femmes. »