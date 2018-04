Au Sahel, sÃ©cheresse et jihad crÃ©ent une « crise pastorale » explosive

Au Sahel, la sĂ©cheresse chasse les troupeaux et leurs bergers vers des contrĂ©es plus accueillantes, dĂ©clenchant une « crise pastorale » qui risque d’aggraver l’insĂ©curitĂ© alimentaire dans une rĂ©gion dĂ©jĂ fragilisĂ©e par la prĂ©sence de groupes jihadistes, alertent les spĂ©cialistes.

Traditionnelles, les migrations transfrontalières de troupeaux en Afrique de l’ouest ont Ă©tĂ© cette semaine au centre d’une rĂ©union de trois jours des membres du RĂ©seau de prĂ©vention des crises alimentaires (RPCA), au siège de l’OCDE Ă Paris.

Dans plusieurs pays, « il n’y a pas assez de fourrage, et les troupeaux sont partis plus tĂ´t que prĂ©vu, en octobre au lieu de janvier, car ils n’avaient plus rien Ă manger », explique Ă l’AFP Maty Ba Dio, coordinatrice rĂ©gionale du projet rĂ©gional d’appui au pastoralisme au Sahel, basĂ©e Ă Ouagadougou.

« La difficultĂ©, c’est qu’ils sont arrivĂ©s alors que les populations agricoles du sud n’avaient pas complètement fini les rĂ©coltes, les animaux ont envahi et dĂ©truit les parcelles de culture (…), cela a crĂ©Ă© des conflits Ă©normes », regrette-t-elle. Les investissements en semences et engrais ont Ă©tĂ© anĂ©antis.

Dans les pays cĂ´tiers qui reçoivent les migrations de troupeaux, « comme le Nigeria, le Ghana, ou le Togo », les conflits « ont abouti Ă des morts d’hommes, avec des images difficiles Ă regarder », souligne aussi Mme Ba Dio.

– Eleveurs contre agriculteurs –

Dans le nord-est du Nigeria, plusieurs rĂ©gions connaissent depuis le dĂ©but de l’annĂ©e une multiplication des affrontements entre Ă©leveurs nomades et paysans sĂ©dentaires pour l’accès Ă la terre, l’eau et les pâturages, provoquant des centaines de morts et obligeant le gouvernement Ă dĂ©ployer l’armĂ©e dans plusieurs Etats du pays.

Les rivalitĂ©s sĂ©culaires Ă©leveurs-agriculteurs sont avivĂ©es par la dĂ©sertification en cours. Mais l’inquiĂ©tude des 150 responsables ouest-africains, dont plusieurs ministres de l’Agriculture ou de l’Elevage, des institutions rĂ©gionales africaines et des organisations internationales (Onu, UE, Banque Mondiale, agences de dĂ©veloppement, ONG…) participant Ă la rĂ©union de Paris est d’autant plus grande que les dĂ©placements de troupeaux sont aussi freinĂ©s par une montĂ©e des violences armĂ©es au Sahel.

« Les troupeaux venant du Niger ou du Tchad ne peuvent plus gagner leurs zones de refuge traditionnelles autour du lac Tchad en raison de l’insĂ©curitĂ© totale qui y règne », note madame Ba Dio.

« On ne peut plus aller dans beaucoup de zones pastorales, oĂą il y avait du fourrage pour les animaux, Ă cause du jihadisme », car « le banditisme s’y est installĂ© », rĂ©sume pour l’AFP Djibo Bagna, prĂ©sident du rĂ©seau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’ouest (ROPPA).

Idem pour la région du Liptako-Gourma, un vaste rectangle à cheval sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

SituĂ©e sur le bassin du fleuve Niger, c’est une zone de transhumance des troupeaux. C’est aussi exactement la rĂ©gion oĂą l’ONU discernait en mars, dans un rapport, des « menaces terroristes croissantes de l’Etat islamique dans le Grand Sahara (ISGS) et de Ansar al-Islam ».

« Les bandes organisĂ©es et la circulation d’armes lĂ©gères ont empirĂ© la situation, on en vient dans les pays du sud, agricoles, Ă montrer du doigt les Ă©leveurs pasteurs, qui viennent du nord », se dĂ©sole Ibra TourĂ©, gĂ©ographe au ComitĂ© permanent inter-Etats de lutte contre la sĂ©cheresse au Sahel (CILSS).

– « SĂ©vère dĂ©tĂ©rioration » –

Au Nigeria, la crise est aussi amplifiée par certains médias accusés de donner une dimension ethnique et religieuse à un conflit pourtant séculaire entre éleveurs nomades, souvent musulmans, et agriculteurs, chrétiens.

Une rĂ©union de haut niveau sur le sujet est prĂ©vue le 28 avril Ă Abuja avec les ministres de l’Elevage de 15 pays de la CommunautĂ© Ă©conomique des Etats de l’Afrique de l’ouest, ainsi que ceux de la Mauritanie et du Tchad, a annoncĂ© Ă Paris Sekou SangarĂ©, le Commissaire Ă l’Agriculture de la CEDEAO.

Une solution doit ĂŞtre trouvĂ©e rapidement. La situation alimentaire des pays du Sahel, dĂ©jĂ mauvaise, est en « sĂ©vère dĂ©tĂ©rioration », a prĂ©venu le RPCA, qui assure une veille de la production agricole en Afrique de l’ouest.

Il craint de voir le nombre de personnes en besoin d’assistance alimentaire dans la rĂ©gion gonfler Ă 10,6 millions d’ici l’Ă©tĂ©, au lieu de 7,1 millions actuellement.

Les récoltes céréalières ont légèrement progressé, à près de 68 millions de tonnes, mais des baisses sensibles sont enregistrées en Gambie (-29%), au Burkina Faso (-11%), en Guinée Bissau (-7%), et au Tchad (-5%). Et les prix des céréales et tubercules locales restent plus élevés que la moyenne des cinq dernières années. La production de fourrages a aussi baissé de 95% en Mauritanie par rapport à la moyenne des cinq dernières années, et de 80% au Sénégal.