Au Sénégal, les femmes gagnent en autonomie grâce à l’agriculture

« Manger local »: avec un concept locavore Ă la mode chez les urbains occidentaux, la sĂ©nĂ©galaise Aissatou TissĂ© a lancĂ© un restaurant qui l’a propulsĂ©e au rang de notable Ă Nganda, commune rurale proche de la Gambie, Ă cinq heures de route de Dakar.

A une centaine de kilomètres de lĂ , Daba Dione, femme et handicapĂ©e, nourrit quant Ă elle sa famille grâce Ă un Ă©levage de poules et Ă une formation avicole qui l’a transformĂ©e en rĂ©fĂ©rence vĂ©tĂ©rinaire pour ses voisins de la petite localitĂ© de Niakhar, au sud-est de la capitale sĂ©nĂ©galaise.

Comme Aissatou et Daba, de plus en plus de SĂ©nĂ©galaises, jusque dans les campagnes reculĂ©es, deviennent des piliers d’un système de production agricole largement dominĂ© par les hommes, qui ne parvient pas encore Ă assurer la sĂ©curitĂ© alimentaire de ce pays d’environ 15 millions d’habitants.

Un phĂ©nomène encouragĂ© par le Fonds international de dĂ©veloppement agricole (Fida), une agence de l’ONU basĂ©e Ă Rome, qui accorde une place croissante aux femmes – et aux jeunes – dans les dizaines de programmes qu’il soutient en Afrique et en Asie, gĂ©nĂ©ralement pour une durĂ©e de cinq Ă sept ans.

Les femmes « doivent accĂ©der, au mĂŞme titre que les hommes, aux capacitĂ©s financières et aux instances de dĂ©cision » car elles « jouent un rĂ´le essentiel dans la sĂ©curitĂ© alimentaire en Afrique », explique Khadija Doucoure, responsable technique pour l’Afrique de l’Ouest du Fida.

Si les femmes reprĂ©sentent 43% des travailleurs agricoles dans le monde, ce chiffre grimpe dans certains endroits d’Afrique et d’Asie Ă plus de 50%, selon un rapport publiĂ© par le Fida en 2014. Et les Ă©tudes montrent qu’en fournissant aux agricultrices le mĂŞme accès aux ressources productives que les hommes, on pourrait sortir de la pauvretĂ© 150 millions de personnes, souligne le Fida.

Sur la pĂ©riode 2010-2015, les aides de ce fonds onusien ont touchĂ© 139 millions de personnes dans le monde, dont 11,6 millions de femmes qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© d’initiatives d’autonomisation.

– Moutons, chevaux, semences –

« Je trouve cela très bien si cela contribue Ă accĂ©lĂ©rer le dĂ©veloppement de l’agriculture » en Afrique, oĂą « les femmes ont plus de difficultĂ©s Ă accĂ©der aux financements, aux semences et aux engrais », commente Jean-Christophe Debar, prĂ©sident de la fondation FARM, un think tank spĂ©cialiste de l’agriculture internationale.

Attention toutefois Ă ne pas « donner l’impression qu’il suffirait de tout focaliser sur les femmes pour que tout aille bien », ajoute-t-il, alors que « les deux principaux problèmes de l’agriculture en Afrique » sont bien plus vastes: « l’accès aux moyens de production (terres, semences, engrais) et l’accès au marchĂ©, avec la possibilitĂ© de vendre les rĂ©coltes Ă un prix rĂ©munĂ©rateur ».

A Nganda, oĂą certaines familles ne mangeaient pas Ă leur faim, le Fida finance depuis 2012 avec l’Etat sĂ©nĂ©galais la dotation aux villageois de semences adaptĂ©es Ă la sĂ©cheresse ainsi que des formations agronomiques de base.

Dans son petit restaurant, Aissatou TissĂ© ne propose que des produits locaux, explique-t-elle Ă l’AFP en servant un bissap, un jus de fleur d’hibiscus frais couleur rubis. « Nous avons pu acheter nos moutons, nos chevaux et nous nous sommes lancĂ©s dans la production d’huile » d’arachide, se rĂ©jouit la jeune femme, qui a arrĂŞtĂ© le lycĂ©e après la mort de ses parents.

Elle raconte comment, jusqu’il y a peu, les hommes partaient Ă Dakar, pour ne plus revenir. « Les femmes aussi, comme employĂ©es de maison. »

Mame Birame Sène, prĂ©sident de l’association culturelle et sportive de Nganda, devenue une coopĂ©rative agricole, confirme: dans cette « zone sèche dont les sols n’avaient pas Ă©tĂ© amendĂ©s depuis plusieurs gĂ©nĂ©rations, la plupart des jeunes partaient vers Dakar ou plus loin ».

– Des prĂŞts entre elles –

Avant le lancement de ces aides agricoles, « nous avions des problèmes pour subvenir Ă nos besoins, maintenant nous cultivons 200 hectares et nous sommes autonomes », souligne Aissatou TissĂ©, qui ne s’est entourĂ©e que de femmes.

« Avec les hommes, nous n’aurions pas pu nous engager dans la transformation alimentaire, ni dans la restauration », affirme-t-elle. « Et je rĂ©munère tout le monde », dit-elle.

Devenue notable, sa plus grande fiertĂ© est d’avoir Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e « marraine » du club de football local. Une femme, du jamais vu dans le coin.

Elle déborde de projets: ouvrir une boutique de produits locaux, et surtout un restaurant sur le même concept à Dakar. « On a déjà repéré le lieu, il reste à finaliser. »

A Niakhar, avec l’augmentation des rendements du mil, les agricultrices transforment aussi dĂ©sormais les excĂ©dents de rĂ©colte, en conditionnant des sachets de sankhal (mil brisĂ©) pour les desserts, de thiĂ©rĂ© (couscous de mil) ou d’arraw (farine en grains) pour les bouillies.

Grâce aux revenus mutualisĂ©s de leurs ventes, elles peuvent dĂ©sormais se prĂŞter de l’argent entre elles, au taux de 10% d’intĂ©rĂŞts, pour financer leurs projets personnels.

Tenning Ngom, 27 ans, en a profitĂ©. « Mon travail collectif, c’est de tamiser le mil après la rĂ©colte. Je travaille de novembre Ă fĂ©vrier ». Le reste du temps, elle a une activitĂ© de traiteur de rue, grâce Ă l’association des femmes qui lui a avancĂ© les fonds pour dĂ©marrer. « Mon premier emprunt date de 2015, j’ai tout remboursĂ©. »