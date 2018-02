Au SÃ©nÃ©gal, Macron s’engage pour l’Ã©ducation et l’environnement

Le prĂ©sident français Emmanuel Macron, arrivĂ© dans la nuit de jeudi Ă vendredi Ă Dakar, a aussitĂ´t entamĂ© une visite officielle de deux jours au SĂ©nĂ©gal, axĂ©e sur l’aide internationale Ă l’Ă©ducation et Ă la lutte contre l’Ă©rosion cĂ´tière.

Dans son plaidoyer devant la troisième confĂ©rence de financement du Partenariat mondial pour l’Ă©ducation (PME), qu’il parraine conjointement avec le prĂ©sident sĂ©nĂ©galais Macky Sall, il pourra compter sur le soutien de Rihanna, Ă©galement prĂ©sente Ă Dakar depuis jeudi, selon un responsable de la communication de la chanteuse.

C’est la sixième visite du prĂ©sident français, arrivĂ© Ă Dakar en provenance de Tunisie, dans un pays d’Afrique subsaharienne, après le Mali, le Burkina Faso, la CĂ´te d’Ivoire, le Niger et le Ghana.

Emmanuel Macron et son Ă©pouse Brigitte ont Ă©tĂ© accueillis sur le tarmac par Macky Sall et son Ă©pouse, et les deux prĂ©sidents ont discutĂ© plus d’une demi-heure dans le pavillon de rĂ©ception de l’aĂ©roport de Dakar.

Vendredi matin, Macky Sall a reçu son homologue français au palais présidentiel.

Ils ont signĂ© une sĂ©rie de contrats, dont la vente de deux Airbus Ă la compagnie Air SĂ©nĂ©gal pour un montant de 214 millions de dollars (171 millions d’euros) et la crĂ©ation d’un campus universitaire franco-sĂ©nĂ©galais, avant une visite sur le chantier du futur TER (train express rĂ©gional) de Dakar, auquel participent des entreprises françaises.

Cette visite se produit Ă un moment de particulière convergence d’intĂ©rĂŞts entre les deux pays, selon l’analyste politique sĂ©nĂ©galais Babacar Justin Ndiaye.

Les deux prĂ©sidents affichent des volontĂ©s rĂ©formatrices analogues et partagent une prĂ©occupation pour la sĂ©curitĂ© rĂ©gionale, avec notamment la montĂ©e en puissance, aux frontières du SĂ©nĂ©gal, de la force antijihadiste du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad), qui vient d’achever sa deuxième opĂ©ration.

« Au Mali, l’armĂ©e sĂ©nĂ©galaise, Ă la demande de la France, avec la bĂ©nĂ©diction des Nations unies, est montĂ©e en première ligne contre les terroristes dans la rĂ©gion de Mopti », a soulignĂ© l’analyste, en rĂ©fĂ©rence au rĂ©cent dĂ©ploiement dans le centre du Mali d’une force de rĂ©action rapide composĂ©e de Casques bleus sĂ©nĂ©galais.

– Montrer l’exemple –

Les deux prĂ©sidents, qui ont chacun fait de l’Ă©ducation une prioritĂ©, devaient ensuite visiter un collège de Dakar rĂ©novĂ© avec des fonds de l’Agence française de dĂ©veloppement (AFD), avant de rejoindre la confĂ©rence du Partenariat mondial pour l’Ă©ducation.

C’est Ă l’invitation de Macky Sall qu’Emmanuel Macron coprĂ©sidera dans l’après-midi cette confĂ©rence qui accueillera sept chefs d’Etat africains et des donateurs internationaux.

Leur objectif est de lever quelque 3 milliards de dollars sur la pĂ©riode 2018-2020 pour aider plus de 60 pays en dĂ©veloppement Ă financer leurs programmes d’Ă©ducation afin de rĂ©duire, malgrĂ© le poids de la dĂ©mographie, le nombre d’enfants non scolarisĂ©s, estimĂ© Ă 264 millions,

Selon l’AFD, en matière de soutien Ă l’Ă©ducation, « la France ne fait pas tellement mieux » que les autres pays donateurs, en y consacrant seulement 2,5% de son aide publique.

Aussi Rihanna, ambassadrice du PME, comme l’association humanitaire ONE, demandent-elles Ă Emmanuel Macron de montrer l’exemple en portant la contribution française Ă 300 millions de dollars.

Samedi, Macky Sall accompagnera le prĂ©sident français et son Ă©pouse Brigitte Ă Saint-Louis, ancienne capitale de l’Afrique occidentale française et du SĂ©nĂ©gal, menacĂ©e par la montĂ©e des eaux.

Son maire Mansour Faye avait interpellé Emmanuel Macron sur le sort de sa ville lors du Sommet One Planet du 12 décembre à Paris.

Cette ville de pĂŞcheurs, premier Ă©tablissement fondĂ© par la France au sud du Sahara, attend de Paris et de la Banque mondiale, dont le prĂ©sident Jim Yong Kim, participera Ă ce dĂ©placement, une aide contre l’Ă©rosion qui menace d’emporter des habitations.

La Banque mondiale avait annoncĂ© Ă Paris une aide pour protĂ©ger les cĂ´tes africaines, dont Saint-Louis doit ĂŞtre l’une des premières bĂ©nĂ©ficiaires.

Inscrit au Patrimoine mondial de l’humanitĂ©, le coeur historique de Saint-Louis devrait bĂ©nĂ©ficier d’une aide accrue de la France pour la restauration de ses monuments historiques.