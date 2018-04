Au Venezuela, crise oblige, les universitÃ©s tournent au ralenti

Les professeurs manquent d’argent pour payer le bus qui les amène en classe, les Ă©lèves restent coincĂ©s dans les files d’attente face aux supermarchĂ©s: au Venezuela, la crise contraint les universitĂ©s publiques Ă fonctionner Ă mi-rĂ©gime.

Depuis mars, l’universitĂ© de Zulia, Ă Maracaibo (nord-ouest), a rĂ©duit la semaine de cours Ă trois jours en raison des difficultĂ©s pour rejoindre le campus.

« Nous travaillons tous les jours, mais nous nous organisons pour que chaque enseignant, Ă©tudiant ou employĂ© vienne trois fois par semaine », explique Ă l’AFP Judith Aular, la rectrice. Le reste du temps, les cours sont donnĂ©s virtuellement.

C’est une tentative pour freiner la « fuite » croissante des professeurs et Ă©lèves, qui partent pour beaucoup Ă l’Ă©tranger pour s’Ă©loigner de la crise politique, Ă©conomique et sociale qui frappe leur pays, explique Mme Aular.

« Nous autorisons les professeurs Ă chercher une autre source de revenus. Avec ce qu’ils gagnent, ils ne peuvent pas faire vivre leur famille ».

Toutes les universités sont confrontées à ce problème. Dans celle de Oriente, à Cumana (est), 25% des enseignants et 40% des étudiants ont plié bagages depuis 2016, affirme la rectrice Milena Bravo.

Les professeurs les plus expĂ©rimentĂ©s, qui travaillent Ă plein temps, gagnent 3,9 millions de bolivars par mois – 10 dollars Ă la cotisation du marchĂ© noir, la rĂ©fĂ©rence pour beaucoup de produits importĂ©s -, ne permettant d’acheter que cinq kilos de viande.

Danilo Fuenmayor, qui vient de terminer ses Ă©tudes d’Ă©conomie Ă l’universitĂ© de Zulia, raconte son soulagement quand la semaine a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă trois jours. Il devait marcher trois kilomètres pour arriver en cours car il n’avait pas d’argent pour le bus.

« Dans ma facultĂ©, 15 professeurs sont partis, et ma tuteure (de thèse) a sa voiture en panne et ne peut pas la rĂ©parer. Le transport, ça ne fonctionne pas », confie Danilo, 23 ans.

– Un tiers du budget –

Ce qui manque aux VĂ©nĂ©zuĂ©liens, c’est surtout du liquide pour payer les transports en commun, car l’impression de billets n’arrive plus Ă suivre le rythme face Ă l’hyperinflation, estimĂ©e Ă 13.000% cette annĂ©e par le FMI.

La crise dans le pays pĂ©trolier provoque aussi une pĂ©nurie d’aliments, de mĂ©dicaments et de biens de première nĂ©cessitĂ© comme les pièces automobiles, ce qui paralyse 80% de la flotte de transports publics selon le secteur.

Ainsi, pour accompagner sa mère qui fait la queue jusqu’Ă deux heures afin d’acheter Ă manger, Daniela Garcia, Ă©tudiante en ingĂ©nierie Ă Caracas, rate souvent les cours.

Et « pour un professeur, c’est une odyssĂ©e de se dĂ©placer (…), car il ne peut pas faire rĂ©parer sa voiture ou il dĂ©pense tout en nourriture », tĂ©moigne Amalio Belmonte, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’UniversitĂ© centrale du Venezuela (UCV).

L’UCV, vieille de près de trois siècles et comptant 43.000 Ă©tudiants, envisage elle aussi de rĂ©duire la semaine Ă trois jours, selon M. Belmonte. Son principal problème? Le budget, car elle n’a reçu cette annĂ©e que 33% de ce qu’elle avait demandĂ©.

« La plus grande partie, c’est pour les salaires. L’argent pour la recherche, ça reprĂ©sente juste de quoi acheter cinq pneus », se dĂ©sole-t-il.

Il raconte signer chaque semaine jusqu’Ă 3.000 certificats de notes pour « des diplĂ´mĂ©s qui s’en vont » du pays, contre une centaine en moyenne par semaine les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.

Parmi les rĂ©ussites vantĂ©es par le prĂ©sident socialiste Nicolas Maduro figurent l’inscription gratuite Ă l’universitĂ© et la crĂ©ation d’une quarantaine d’entre elles.

Mais l’insĂ©curitĂ© règne sur les campus: sur celui de l’UCV, en fin d’après-midi plus aucun employĂ© n’est visible, par peur des agressions.

« Les gens s’en vont en courant avant que la nuit tombe: il n’y a pas d’Ă©clairage et ils peuvent se faire voler », raconte la professeure Gabriela Rojas.

A cela s’ajoutent le manque d’essence dans certains Etats, le rationnement de l’Ă©lectricitĂ©… lassĂ©, Danilo Fuenmayor ne pense plus qu’Ă une chose: Ă©migrer. « On m’a volĂ© plusieurs fois Ă l’universitĂ©, je gagne le salaire minimum et ça suffit Ă peine pour acheter un kilo de fromage ».