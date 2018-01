Au Venezuela, l’ex-policier rebelle tombe sous les balles

Son histoire Ă©tait digne d’un film, elle a fini en drame: l’ex-policier rebelle vĂ©nĂ©zuĂ©lien Oscar PĂ©rez, qui avait attaquĂ© depuis un hĂ©licoptère des bâtiments officiels en juin, a Ă©tĂ© tuĂ© lors d’une vaste opĂ©ration pour le capturer.

Plus de 24 heures après l’intervention de la police, le ministre de l’IntĂ©rieur, le gĂ©nĂ©ral Nestor Reverol a annoncĂ© a annoncĂ© dans une allocution tĂ©lĂ©visĂ©e que PĂ©rez, 36 ans, figurait parmi les « sept terroristes tuĂ©s », dont une femme, au cours de l’intervention.

Le ministre, qui a montré des clichés des victimes, a ajouté que six autres membres du groupe, quatre hommes et deux femmes, avaient été arrêtés et étaient en cours de comparution devant la justice.

Oscar PĂ©rez Ă©tait jusque lĂ l’homme le plus recherchĂ© du Venezuela depuis que, le 27 juin dernier, il avait survolĂ© Caracas Ă bord d’un hĂ©licoptère dĂ©robĂ© Ă la police. Avec d’autres hommes armĂ©s, ils avaient lancĂ© quatre grenades sur le Tribunal suprĂŞme de justice (la Cour suprĂŞme vĂ©nĂ©zuĂ©lienne) et ouvert le feu sur le ministère de l’IntĂ©rieur, sans faire de victime.

L’attaque surprise survenait durant une vague de manifestations demandant la dĂ©mission du prĂ©sident socialiste au cours desquelles 125 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es entre avril et juillet.

Acteur amateur au physique de mannequin, teint mat et yeux azur, Oscar PĂ©rez intriguait autant qu’il fascinait, multipliant les apparitions dans la rue ou via les rĂ©seaux sociaux et vivant dans une apparente clandestinitĂ©.

Sept mois plus tard, des commandos militaires et les forces spéciales de la police ont encerclé la cachette de Pérez et ses hommes, au nord-ouest de Caracas.

Lundi, lors de l »opération Gédéon », deux policiers ont été tués et huit autres « grièvement » blessés, a précisé le ministre, soulignant que tout avait été fait avant pour « trouver une solution pacifique ».

« Les actes commis par cette bande criminelle relèvent (…) du terrorisme », a ajoutĂ© le gĂ©nĂ©ral.

Pour l’analyste Rocio San Miguel, le groupe d’Oscar PĂ©rez semblait isolĂ©.

– « Pas un rĂ©seau terroriste » –

« La zone choisie pour se cacher, les quelques actions rĂ©alisĂ©es en sept mois et l’absence d’hommes montant la garde ou rĂ©pliquant Ă l’assaut (de la police) semble indiquer qu’il n’existe pas de rĂ©seau articulĂ© pour rĂ©aliser des actions terroristes ou faire chuter le gouvernement », souligne-t-elle.

La mort de PĂ©rez, qui interprĂ©tait en 2015 le hĂ©ros du film d’action vĂ©nĂ©zuĂ©lien « Mort suspendue », a nĂ©anmoins dĂ©clenchĂ© une polĂ©mique dans ce pays au bord du gouffre et secouĂ© par une crise Ă©conomique et politique.

Dans une sĂ©rie de vidĂ©os diffusĂ©es sur Instagram au cours de l’assaut, PĂ©rez, ancien membre de la police scientifique, a tenu les VĂ©nĂ©zuĂ©liens en haleine durant plusieurs heures. Le visage ensanglantĂ©, il y accusait les autoritĂ©s de vouloir le tuer malgrĂ© son intention de se rendre avec ses hommes.

« On est en train de nous tirer dessus avec des lance-grenades. On a prĂ©venu qu’on allait se rendre mais ils ne veulent pas nous laisser nous rendre. Ils veulent nous tuer », dĂ©clarait-il.

« Nous allons mourir debout en dĂ©fendant notre patrie, mais jamais Ă genoux devant les tyrans », lançait-il dans une autre. Sur les images on pouvait apercevoir d’autres hommes armĂ©s de fusils.

« Je veux demander aux VĂ©nĂ©zuĂ©liens qu’ils ne baissent pas les bras, qu’ils luttent, qu’ils sortent dans les rues, il est temps que nous soyons libres. Vous ĂŞtes les seuls Ă dĂ©tenir le pouvoir Ă prĂ©sent », poursuivait le pilote.

Après l’annonce du ministre l’IntĂ©rieur, l’Ă©pouse du pilote, Dana Vivas, qui quelque heures avant avait exigĂ© une « preuve de vie », a demandĂ© sur Twitter aux autoritĂ©s de pouvoir identifier le cadavre.

Aminta PĂ©rez, la mère d’Oscar PĂ©rez, a qualifiĂ© l’opĂ©ration de « massacre ».

Après l’intervention, les forces de l’ordre ont dispersĂ© avec des bombes lacrymogènes une manifestation spontanĂ©e d’une trentaine de personnes en faveur du pilote et contre le chef de l’Etat socialiste.

« Dehors! », « LibertĂ©! », ont criĂ© les manifestants Ă l’adresse de Nicolas Maduro, tandis qu’ils brĂ»laient des pneus et des dĂ©tritus, a constatĂ© l’AFP. « Oscar!, Oscar! », ont-ils Ă©galement scandĂ©.