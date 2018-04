Au Zimbabwe, le thÃ©Ã¢tre apprend Ã  rire de Mugabe

« Tout le monde doit se rassembler derrière moi, je suis la mère de la nation. Je suis surtout la femme du prĂ©sident », dĂ©clame une ex-Première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, plus vraie que nature. Au pied de la scène, le public s’esclaffe sans retenue.

Quelques mois seulement après la chute du prĂ©sident Robert Mugabe, la troupe du Theatre in the Park de Harare a fait salle comble pendant trois soirs avec un pamphlet dĂ©capant sur les derniers jours de l’ancien rĂ©gime.

A la surprise de ses auteurs, la pièce de théâtre a jusqu’Ă prĂ©sent Ă©tĂ© tolĂ©rĂ©e par les nouvelles autoritĂ©s du pays. Elle a surtout Ă©tĂ© accueillie comme une bouffĂ©e d’air frais par le public.

« C’est hilarant », se rĂ©jouit un spectateur, Trevor Chisvo, un enseignant de 26 ans. « C’est drĂ´le que l’on puisse s’amuser d’Ă©vĂ©nements qui auraient pu devenir violents. »

Pendant les 37 ans de son règne de fer, rire du « camarade Bob » Ă©tait rĂ©primĂ© comme un crime de lèse-majestĂ©.

Au dĂ©but des annĂ©es 1990, le dramaturge Denford Magora avait dĂ» prendre la fuite pour Ă©chapper Ă la sĂ©curitĂ© d’Etat, venue l’arrĂŞter Ă son domicile. Sa pièce « Dr. Government » mettait en scène le pouvoir en la personne d’un mĂ©decin en charge d’un malade Ă l’article de la mort appelĂ© Zimbabwe…

Un autre spectacle raillant la cour de flagorneurs de l’ancien chef de l’Etat avait Ă©tĂ© purement et simplement interdit.

Le ciel culturel du Zimbabwe semble s’ĂŞtre Ă©clairci depuis que le rideau est tombĂ© sur l’ère Mugabe. Son heure a sonnĂ© en novembre dernier, lorsque l’armĂ©e a pris nuitamment le contrĂ´le des sites stratĂ©giques de Harare, la capitale du pays.

– « Vous n’oseriez pas… » –

A la tĂŞte de l’opĂ©ration, le chef d’Ă©tat-major, le gĂ©nĂ©ral Constantino Chiwenga, a expliquĂ© ĂŞtre intervenu pour empĂŞcher la fantasque et autoritaire Grace Mugabe de prendre, le moment venu, la succession de son mari nonagĂ©naire.

Sous la menace d’une procĂ©dure de destitution par son propre parti, la Zanu-PF, et d’une vague de manifestations de rue inĂ©dite, Robert Mugabe n’a eu d’autre choix que de jeter l’Ă©ponge.

La pièce « OpĂ©ration +rĂ©tablir regasi+ » replonge le spectateur au coeur de ces dix jours historiques, recrĂ©Ă©s dans l’unique dĂ©cor du « Toit bleu », l’opulente rĂ©sidence privĂ©e des Ă©poux Mugabe.

Elle raconte la montée des tensions entre Grace et les généraux et le limogeage, sur insistance de la Première dame, du vice-président Emmerson Mnangagwa, le dauphin pressenti de Robert Mugabe. Une décision qui a précipité la chute du régime.

« Prenez donc vos armes et donnez l’ordre Ă vos soldats de me tirer dessus! », lance dans la pièce Grace Mugabe, cĂ©lèbre pour ses colères et ses foucades, Ă un galonnĂ©. « MĂŞme si on vous donnait une arme, vous n’oseriez pas tirer… »

Le scĂ©nario dĂ©crit ensuite les quelques jours oĂą le couple a Ă©tĂ© placĂ© en rĂ©sidence surveillĂ©e par les gĂ©nĂ©raux. « Je ne peux rien faire, mĂŞme la police a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©e », soupire un Robert Mugabe que l’auteur se plait Ă montrer en vieillard somnolent, totalement dĂ©passĂ© par les Ă©vĂ©nements.

– ‘Bon prĂ©sage’ –

« Qui a virĂ© Mnangagwa ? », se demande-t-il Ă voix haute dans une autre scène, oubliant manifestement qu’il a lui-mĂŞme relevĂ© de ses fonctions celui qui a aujourd’hui pris sa succession.

« Nous sommes finis, Grace », conclut le prĂ©sident, effondrĂ©.

Le metteur en scène Charles Munganasa dit avoir voulu retracer les Ă©vĂ©nements le plus fidèlement possible. « L’histoire de Robert Mugabe sera transmise aux gĂ©nĂ©rations futures », explique-t-il, « j’ai donc choisi de faire un documentaire de théâtre. »

L’artiste avoue aujourd’hui avoir redoutĂ© l’entrĂ©e de son pays dans l’ère post-Mugabe. « J’Ă©tais terrifiĂ© », reconnaĂ®t M. Munganasa, « je me demandais ce que serait l’avenir du Zimbabwe ».

Comme lui, l’acteur et metteur en scène Daves Guzha, qui dirige le Theatre in the Park, est plutĂ´t rassurĂ©. Les nouvelles autoritĂ©s du pays n’ont pas interdit la pièce, observe-t-il, ce qui selon lui « augure plutĂ´t bien de l’avenir du Zimbabwe ».

Le titre de l’oeuvre n’a pas non plus fait froncer les sourcils des nouveaux maĂ®tres du pays.

Il moque pourtant le dĂ©faut de prononciation de l’ex-chef d’Ă©tat-major devenu vice-prĂ©sident du pays, le gĂ©nĂ©ral Chiwenga, qui prononce les L comme des R. L’opĂ©ration « rĂ©tablir la loi » – « restore legacy » en anglais – menĂ©e par ses troupes est devenue pour le spectacle l’opĂ©ration « rĂ©tablir regasi ».

« Peut-ĂŞtre que la libertĂ© d’expression va se dĂ©velopper, il faut absolument conserver cet Ă©lan », dit Daves Guzha, « il faut continuer Ă repousser les limites avant que le pouvoir ne s’avise de nous dire +Stop, ça suffit+ ».

Nouveau petit signe positif: la pièce a rempilé pour trois représentations en avril. En toute liberté.