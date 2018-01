Au Zimbabwe, l’ombre des tueries de Gukurahundi plane sur le nouveau pouvoir

Jochonia Moyo cueille des herbes sauvages pour « se purifier » de peur que sa visite dans l’ancien camp de dĂ©tention de Bhalagwe au Zimbabwe ne lui porte malheur. Ici, en 1984, il a Ă©tĂ© battu Ă coups de gourdin et contraint de frapper d’autres prisonniers politiques.

« Je me rappelle parfaitement ce 8 mars 1984, quand ils m’ont arrĂŞtĂ© et amenĂ© Ă Bhalagwe », raconte le sexagĂ©naire. « Pendant notre sommeil, les soldats nous urinaient dessus et certains nouveaux dĂ©tenus Ă©taient obligĂ©s de lĂ©cher le sang des femmes qui avaient leurs règles. »

Le tort de Jochonia Moyo ? Avoir participĂ© il y a près de quarante ans, juste après l’indĂ©pendance du Zimbabwe, Ă des rĂ©unions du parti Zapu alors que le nouveau maĂ®tre du pays, Robert Mugabe, voulait instaurer un parti unique.

Entre 1983 et 1984, environ 20.000 civils – responsables et partisans de la Zapu mais pas seulement – ont Ă©tĂ© tuĂ©s dans la rĂ©gion du Matabeleland (sud-ouest), selon les chiffres avancĂ©s par les historiens.

Emmerson Mnangagwa et le gĂ©nĂ©ral Perence Shiri figurent au premier rang des exĂ©cuteurs de la sanglante rĂ©pression ordonnĂ©e par Robert Mugabe, affirment les experts. Le premier a succĂ©dĂ© fin 2017 Ă M. Mugabe Ă la prĂ©sidence du Zimbabwe. Le second a Ă©tĂ© promu ministre de l’Agriculture.

– ‘Camarade Bob’ –

Le « camarade Bob » a Ă©tĂ© poussĂ© vers la sortie après 37 ans au pouvoir mais « les coupables des massacres de Gukurahundi sont toujours au pouvoir », s’indigne Mbuso Fuzwayo, de l’association de dĂ©fense des victimes Ibetshu Likazulu.

Au dĂ©but des annĂ©es 1980, Emmerson Mnangagwa Ă©tait le conseiller sĂ©curitĂ© du chef de l’Etat et, Ă ce titre, en charge des services de renseignement du Zimbabwe (CIO), explique Stuart Doran, historien et auteur du livre « Kingdom, Power, Glory » consacrĂ© aux tueries de Gukurahundi.

Avant le coup d’envoi de la rĂ©pression, c’est le CIO, affirme-t-il, qui a mĂ©thodiquement rĂ©coltĂ© les noms et adresses des responsables de la Zapu qui devaient ĂŞtre Ă©liminĂ©s.

Le gĂ©nĂ©ral Shiri, commandant de la 5e brigade de l’armĂ©e, a lui supervisĂ© « les massacres indiscriminĂ©s de civils dans le Matabeleland », ajoute Stuart Doran. « Ce fut la pĂ©riode la plus noire de l’histoire post-coloniale » du Zimbabwe.

– ‘EventrĂ©e Ă la baĂŻonnette’ –

Jochonia Moyo a miraculeusement échappé aux tueries. Charles Thomas aussi. Mais au prix de cauchemars qui les hantent encore.

« Il y avait cette femme enceinte de neuf mois », se rappelle prĂ©cisĂ©ment Charles Thomas, « la 5e brigade l’a accusĂ©e de porter le bĂ©bĂ© d’un dissident ».

« Ils l’ont Ă©ventrĂ©e avec une baĂŻonnette (…), ils ont fait cuire le foetus et obligĂ© la famille Ă danser et chanter autour du feu. Puis ils l’ont contrainte Ă manger le foetus ».

La famille a refusé, deux des grands-parents ont été froidement abattus.

Monica Ndlovu, elle, a perdu son père Ă Bhalagwe, ainsi que son innocence. « Des fois, j’aimerais tant que ce soit comme de la boue qu’on peut facilement nettoyer avec de l’eau, mais ce n’est pas possible. Je garderai Ă tout jamais ces images dans ma tĂŞte. »

« J’Ă©tais une jeune femme sans dĂ©fense, eux avaient des armes. Ils venaient dans nos cellules, nous ordonnaient d’aller nous doucher. Et ensuite, Ă tour de rĂ´le, ils nous violaient », confie-t-elle.

Eux, c’est la 5e brigade de l’armĂ©e du Zimbabwe, entraĂ®nĂ©e en CorĂ©e du Nord. « C’est le diable qui, depuis l’enfer, l’a envoyĂ©e », lance Monica, aujourd’hui âgĂ© de 61 ans.

Pendant des annĂ©es, les massacres sont restĂ©s un tabou. Le risque d’ĂŞtre arrĂŞtĂ© trop grand.

Mais depuis l’arrivĂ©e au pouvoir d’Emmerson Mnangagwa en novembre, la parole se libère, un peu. Le poids du silence est trop lourd Ă porter, expliquent des victimes, qui rappellent que le nouveau prĂ©sident obĂ©issait alors aux ordres de Robert Mugabe.

Des familles de victimes ont rĂ©cemment pu dĂ©filer librement Ă Bulawayo (sud-ouest). Elles brandissaient des cercueils en carton pour demander l’exhumation de leurs proches et des obsèques dignes de ce nom. Une manifestation impensable il y a encore quelques mois.

– ‘Moment de folie’ –

« On ne demandera jamais Ă Mnangagwa de prĂ©senter ses excuses. (…) ses mains sont couvertes de sang », assure Patricia Tshabalala, vĂŞtue de noir en hommage Ă ses proches victimes de la rĂ©pression.

« On doit rĂ©-enterrer les dĂ©pouilles de nos proches qui ont Ă©tĂ© tuĂ©s », insiste l’actuel chef de la Zapu, Dumiso Dabengwa, emprisonnĂ© et torturĂ© pendant les tueries.

Dans le camp de Bhalagwe Ă l’abandon, Jochonia Moyo indique l’emplacement d’une fosse commune. Pas très loin, de nombreux cadavres gisent encore dans des mines abandonnĂ©es d’Antelope, affirment des villageois et des experts.

Plus de trente ans après, aucun monument officiel ne rend hommage aux milliers de victimes. Et la région du Matabeleland reste sous-développée, constate David Coltart, auteur de « La lutte continue: 50 ans de tyrannie au Zimbabwe ».

Tout au long de son règne, Robert Mugabe est restĂ© très discret sur la question. Il a reconnu en 1999 un « moment de folie ». Sans s’Ă©taler davantage.

« Pour que Mnangagwa et Shiri soient crédibles aux yeux de la communauté internationale, ils doivent présenter des excuses pour leur rôle » dans Gukurahundi, estime M. Coltart.

Emmerson Mnangagwa vient d’exclure de le faire. « Ce qui s’est produit a eu lieu. On a mis en place une commission pour se pencher sur le problème », a-t-il expliquĂ© au Forum Ă©conomique de Davos, reconnaissant cependant que cet Ă©pisode tragique reprĂ©sentait une « tache » dans l’histoire du Zimbabwe.