Augmentation du trafic au port de Douala

Le Port autonome de Douala (PAD) a indiqué, lundi dans une note, que le trafic des marchandises au port de Douala a connu une hausse au cours de l’année 2018, soit 11,6 millions de tonnes traitées, contre 11,1 millions de tonnes l’exercice précédent.Une hausse d’environ 500 mille tonnes en l’espace d’un an, qui correspond explique-t-on aux nouvelles mesures visant une amélioration des activités sur cette plateforme portuaire où transitent près de 95% du volume des marchandises du pays.

Pendant la même période, le port de Douala a accueilli 3306 navires, soit 1059 navires en navigation internationale ou long cours et 2247 navires en navigation locale ou cabotage.

Avec le décret portant organisation du PAD signé par le chef de l’Etat camerounais Paul Biya la semaine dernière, les dirigeants de cette entreprise publique soulignent que ce port sera plus compétitif au cours des prochains mois.

Sur la base de ce texte présidentiel, le PAD à qui incombe la gestion du patrimoine de l’ex Office national des ports du Cameroun (ONPC) « pourra désormais assurer pleinement ses missions de service public et de puissance publique que constitue la desserte du commerce extérieur, pour le plus grand intérêt de l’économie nationale et la desserte du commerce extérieur ».

A en croire ses dirigeants, « le PAD a dorénavant la capacité de prendre toutes les mesures pour faire du conglomérat portuaire de Douala-Bonabéri un outil efficace et moderne d’aménagement du territoire et d’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations riveraines ».

C’est dans cette prospective par exemple que la communauté portuaire dénommée « Port Synthèse » est en train de mettre en œuvre des actions de promotion de la place portuaire de Douala et de fidélisation des partenaires centrafricains et tchadiens, deux pays dépourvus de façade maritime où transitent plus de 80 % du volume des exportations et des importations en direction des deux pays voisins.