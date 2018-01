Avant le mariage royal à Windsor, la mise au ban contestée des SDF

Dans la pittoresque ville anglaise de Windsor, Ă quelques pas de l’imposant château oĂą la reine Elizabeth aime passer ses week-ends, une dizaine de sans-abri se protègent du froid dans un amoncellement de couvertures et de cartons.

Mais Ă quatre mois et demi du mariage du prince Harry avec sa fiancĂ©e amĂ©ricaine Meghan Markle dans la chapelle gothique du château, la volontĂ© des autoritĂ©s locales de faire place nette suscite l’indignation.

Dans un courrier adressĂ© au chef de la police locale, le dirigeant conservateur de la municipalitĂ© de Windsor et Maidenhead, Simon Dudley, presse la police d’agir.

« Il est de plus en plus inquiĂ©tant de voir les quantitĂ©s de sacs et de dĂ©chets que ces mendiants accumulent sur nos trottoirs », Ă©crit l’Ă©lu qui dĂ©nonce aussi une « mendicitĂ© agressive ».

« Cette situation fait apparaĂ®tre une belle ville sous un jour peu favorable » alors que « l’intĂ©rĂŞt touristique des lieux va se multiplier Ă l’approche du mariage royal en mai », dĂ©plore-t-il.

Selon le cabinet Brand Finance, la cĂ©rĂ©monie devrait attirer des centaines de milliers de touristes dans la ville de quelque 30.000 habitants Ă une quarantaine de kilomètres Ă l’ouest de Londres. Les retombĂ©es pour l’Ă©conomie britannique sont estimĂ©es Ă 500 millions de livres (environ 564 millions d’euros).

– ‘ScandalisĂ©s’ –

Pour Simon Dudley, les SDF ont d’autant moins droit de citĂ© pour ce grand jour que leur condition rĂ©sulte d’un « choix » de vivre dans la rue.

Tentant de s’abriter du vent hivernal dans le centre-ville oĂą elle a atterri il y a deux ans Ă la suite d’une maladie mentale, StĂ©phanie conteste. « Je n’ai pas choisi d’ĂŞtre ici, les gens me donnent ce qu’ils veulent bien me donner », confie-t-elle Ă l’AFP.

Les propos de l’Ă©lu de Windsor, qui ont suscitĂ© la rĂ©probation jusqu’au sommet du gouvernement, sont d’autant plus choquants aux yeux de Murphy James, responsable d’une association locale d’aide aux sans-abri, que le prince William, son frère cadet Harry et la future mariĂ©e, sont eux-mĂŞmes engagĂ©s de longue date dans leur dĂ©fense.

« Je suis sĂ»r qu’ils sont scandalisĂ©s par ces commentaires, comme moi-mĂŞme et de nombreux habitants de Windsor », assure-t-il Ă l’AFP, dans l’Ă©glise oĂą Windsor Homeless Project offre repas chauds, vĂŞtements, douche et soutien aux dĂ©munis.

Selon lui, au lieu de criminaliser les SDF, il faut au contraire s’attaquer aux racines de leurs difficultĂ©s. Mariage royal ou pas.

« Nous avons toujours eu 12 Ă 15 personnes dormant dans la rue. C’est un problème permanent », explique-t-il.

Il dĂ©plore l’absence d’abri d’urgence dans la ville et l’insalubritĂ© des logements proposĂ©s par la municipalitĂ©, souvent « infestĂ©s de rats ».

– ‘Paresseux’ –

Dans les rues de Windsor, de nombreux passants accordent Ă peine un regard aux SDF. Peggy Outhwaite, elle, s’agace de ne pouvoir attendre le bus tranquillement, en considĂ©rant d’un air dĂ©sapprobateur l’un d’entre eux, abritĂ© dans l’abribus.

« Je ne pense pas qu’ils devraient ĂŞtre ici », soutient cette retraitĂ©e Ă l’AFP, les jugeant « paresseux ». « C’est une ville royale. Ca doit ĂŞtre la journĂ©e de Harry, et surtout une belle journĂ©e ».

Derek Prime, le gĂ©rant d’un magasin de souvenirs oĂą s’exposent dĂ©jĂ des mugs et autres bibelots Ă l’effigie des fiancĂ©s, s’interroge sur la rĂ©alitĂ© des mesures de relogement revendiquĂ©es par les autoritĂ©s. « Il devrait juste passer une nuit dans la rue pour voir ce que c’est », s’insurge-t-il contre Simon Dudley.

Le chef de la police locale, Anthony Stansfeld, prĂ©pare sa rĂ©ponse mais a d’ores et dĂ©jĂ notĂ© dans un communiquĂ© que « ces questions n’ont pas Ă©tĂ© soulevĂ©es » au conseil municipal d’octobre.

En dĂ©cembre, la police de Windsor avait renvoyĂ© Ă ses responsabilitĂ©s l’Ă©lu qui se plaignait dĂ©jĂ sur Twitter d’une « épidĂ©mie » de SDF dans sa ville. « Nous devons protĂ©ger les personnes les plus vulnĂ©rables de notre sociĂ©tĂ© en travaillant ensemble », avait-elle rĂ©torquĂ© sur le rĂ©seau social, tout en soulignant que « le logement relève de la responsabilitĂ© du conseil ».