Avec la Tunisie, Giresse vise la demi-finale de la CAN

L’ex-star du foot français Alain Giresse vise les « demi-finales » de la Coupe d’Afrique des nations à la tête de la Tunisie, comme il l’a dit vendredi lors de sa présentation comme nouvel entraîneur des Aigles de Carthage.

« L’objectif, c’est de franchir le palier où l’équipe nationale reste bloquée pour le moment, les quarts de finale à la CAN (…), pour envisager légitimement d’aller en demi-finales (…) sans que ça nous empêche d’aller plus loin », a-t-il déclaré.

La Tunisie s’est qualifiée cet été pour la Coupe d’Afrique des Nations, dont l’organisateur n’est pas arrêté après le retrait du Cameroun qui devait en être l’hôte.

« Gigi » a précisé qu’il était sous contrat jusqu’au 30 juin 2020, « renouvelable en fonction du résultat et du travail effectué ».

« C’est une fierté de diriger cette équipe », a-t-il souligné aux côtés des dirigeants de la Fédération tunisienne de football.

« J’ai eu des équipes à construire, j’ai eu des équipes à reconstruire. Ici j’ai une équipe déjà construite. Alors nous allons viser l’excellence », a-t-il poursuivi.

L’ancien international français remplace le sélectionneur tunisien Faouzi Benzarti, limogé fin octobre après seulement trois mois sur le banc.

Giresse, 66 ans, a longtemps été un pilier des Girondins de Bordeaux et de l’équipe de France (47 sélections). Comme entraîneur, il a successivement dirigé le Gabon (2006-2010), le Mali (2010-2012) et le Sénégal (2013-2015), avant de retourner au Mali entre 2015 et 2017.

Il a démissionné en septembre 2017, à la suite des mauvais résultats de la sélection malienne, qui n’a pas réussi à se qualifier pour le Mondial-2018 en Russie.

L’équipe de Tunisie a, elle, été éliminée au bout de deux matches à la Coupe du monde en Russie, battue 2 à 1 par l’Angleterre et 5-2 par la Belgique.