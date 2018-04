Avec l’Ã©vacuation de Douma, le sort de dÃ©tenus et militants reste inconnu

En quittant leur dernier bastion de Douma dans la Ghouta orientale, les rebelles syriens de Jaich al-Islam ont relâchĂ© des prisonniers qu’ils dĂ©tenaient mais plusieurs centaines d’entre eux manquent toujours Ă l’appel, dont quatre figures emblĂ©matiques de la rĂ©volte anti-Assad.

Les militants Razan ZeitounĂ©, WaĂ«l Hamada, Samira Khalil et Nazem al-Hamadi ont Ă©tĂ© enlevĂ©s en dĂ©cembre 2013 par des assaillants non identifiĂ©s, alors qu’ils se trouvaient dans les bureaux d’une organisation de dĂ©fense des droits de l’Homme Ă Douma.

SurnommĂ©s depuis les « Quatre de Douma », ils avaient jouĂ© un rĂ´le essentiel dans le soulèvement contre le rĂ©gime de Bachar al-Assad, dĂ©clenchĂ© en 2011 avec des manifestations pro-dĂ©mocratie. Ils documentaient Ă©galement les exactions du groupe Jaich al-Islam dans la ville qui avait Ă©tĂ© prise en 2012 par les rebelles.

Ces derniers jours, les insurgĂ©s ont libĂ©rĂ© quelque 200 dĂ©tenus en vertu d’un accord d’Ă©vacuation imposĂ© par le rĂ©gime et son alliĂ© russe. Mais des centaines de prisonniers n’ont toujours pas rĂ©apparu. Les « Quatre de Douma » non plus.

« Actuellement, on ne sait pas oĂą ils sont. Et maintenant que Jaich al-Islam a quasiment cĂ©dĂ© Douma au rĂ©gime et qu’on a toujours aucune nouvelle, nous avons encore plus peur », confie le frère de WaĂ«l Hamada, Bassel.

Après leur enlèvement, des habitants avaient pointé du doigt Jaich al-Islam qui avait nié toute implication.

« Il y a un sentiment d’impuissance. Nous envoyons des lettres Ă des pays, des ambassadeurs, des dirigeants, des rois », dĂ©plore Bassel Hamada.

– « Jamais les revoir » –

Morts, transférés ailleurs, livrés au régime en échange de prisonniers rebelles: des années durant, différentes rumeurs ont circulé sur le sort des quatre militants.

« Je m’attends Ă ne jamais les revoir. J’espère ĂŞtre dĂ©menti, qu’ils sont encore lĂ et seront libĂ©rĂ©s. Mais ma raison me dit qu’ils ont Ă©tĂ© Ă©liminĂ©s ou sont avec le rĂ©gime », ajoute Bassel Hamada.

Des dizaines de milliers de personnes sont portĂ©es disparues en Syrie, ravagĂ©e par une guerre meurtrière qui oppose de multiples belligĂ©rants, tous accusĂ©s d’exactions: le rĂ©gime, mais aussi les rebelles, ou encore les jihadistes du groupe État islamique (EI).

Pour des avocats syriens installĂ©s en Allemagne et qui ont suivi l’affaire des « Quatre de Douma », l’espoir est faible.

« Ce que je crains, c’est qu’ils aient Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s dès le dĂ©but », confie le dĂ©fenseur des droits de l’Homme Michel Shammas.

Un pessimisme partagĂ© par l’avocat Anwar al-Bunni. « Il n’y a aucun espoir que nous entendions parler d’eux, oĂą qu’ils soient ».

« Daech (un acronyme en arabe de l’EI) est parti, mais nous n’avons toujours pas de nouvelles concernant le père Paolo », lâche-t-il en guise d’exemple, en rĂ©fĂ©rence au père jĂ©suite Paolo Dall’Oglio, enlevĂ© en juillet 2013.

A la faveur d’une offensive sanglante et dĂ©vastatrice lancĂ©e Ă la mi-fĂ©vrier, mais aussi d’accords d’Ă©vacuation, le rĂ©gime a pu reconquĂ©rir la Ghouta orientale.

Les rebelles retranchés à Douma ont été les derniers à plier face au déluge de feu du régime. Ils ont relâché des détenus qui ont pu retrouver leurs familles.

– « Espoirs envolĂ©s » –

Les rebelles avaient kidnappĂ© des centaines de civils et de soldats en prenant en dĂ©cembre 2013 la citĂ© ouvrière d’Adra, au nord-est de Damas, qu’ils ont ensuite emmenĂ©s dans la Ghouta orientale.

M. Assad a rencontrĂ© des familles de disparus pour les assurer de son soutien. « Nous n’abandonnerons aucune des personnes disparues ou kidnappĂ©es. Si l’une d’entre elle est vivante, nous la libèrerons, quel que soit le prix ».

Les associations de dĂ©fense des droits de l’Homme ne cessent d’appeler Ă la libĂ©ration de tous les dĂ©tenus, y compris les « Quatre de Douma ».

InterrogĂ©s par l’AFP, Amnesty International, le ComitĂ© international de la Croix-Rouge et Human Rights Watch (HRW) ont indiquĂ© n’avoir aucune information sur les quatre disparus.

Selon Sara Kayyali, de HRW, leur sort n’a pas Ă©tĂ© Ă©voquĂ© lors des nĂ©gociations concernant l’Ă©vacuation de Douma.

« Le fait que leur cas n’ait pas Ă©tĂ© Ă©voquĂ© durant ces discussions » ravive « des inquiĂ©tudes plus larges sur l’efficacitĂ© de ces accords incluant l’Ă©change de dĂ©tenus, pour rĂ©soudre la question rĂ©currente des prisonniers en Syrie », souligne-t-elle.

Plusieurs ONG, dont le Centre de documentation des violations, oĂą travaillaient les quatre militants au moment de leur rapt, ont lancĂ© un appel commun la semaine dernière pour toute information, tout comme le mari de l’une des disparus, Samira Khalil.

« J’aurais prĂ©fĂ©rĂ© une dissolution de Jaich al-Islam, qui aurait dĂ©bouchĂ© sur sa libĂ©ration et celle de Razan, WaĂ«l et Nazem », a Ă©crit Yassin al-Haj Saleh. « Mais ces espoirs se sont envolĂ©s ».