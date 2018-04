Avocat de Trump au tribunal: actrice X et vedette de Fox News font sensation

L’avocat personnel de Donald Trump au banc des accusĂ©s, une ex-maĂ®tresse prĂ©sumĂ©e du prĂ©sident amĂ©ricain dans la salle et son commentateur tĂ©lĂ©visĂ© prĂ©fĂ©rĂ© mĂŞlĂ© au scandale: le tribunal fĂ©dĂ©ral de Manhattan a Ă©tĂ© le théâtre d’une extraordinaire audience lundi, reflĂ©tant les dĂ©boires juridiques Ă hauts risques pour le prĂ©sident.

Cette audience, une semaine exactement après les perquisitions spectaculaires au domicile et bureau new-yorkais de l’avocat personnel du prĂ©sident Michael Cohen, s’est dĂ©roulĂ©e dans une salle pleine Ă craquer, devant plus d’une centaine de journalistes et l’actrice de films X Stormy Daniels.

De son vrai nom Stephanie Clifford, celle qui affirme avoir eu une brève liaison avec Trump à partir de 2006 a fait sensation à son arrivée, en tailleur violet et sandales noires, prenant place au fond de la salle, aux côtés de son avocat.

Michael Cohen a reconnu publiquement lui avoir versĂ© 130.000 dollars quelques jours avant l’Ă©lection prĂ©sidentielle de novembre 2016 pour acheter son silence. Trump assure ne pas avoir connaissance de cette transaction et nie toute relation avec Stormy Daniels.

Autre sensation: les avocats de Michael Cohen ont Ă©tĂ© forcĂ©s par la juge Kimba Wood de rĂ©vĂ©ler que Sean Hannity, commentateur vedette de la chaĂ®ne Fox News et ami de Donald Trump, Ă©tait l’un des deux seuls autres clients actuels de Michael Cohen, alors qu’il espĂ©rait rester anonyme.

Rien n’a Ă©tĂ© dit Ă l’audience sur les raisons pour lesquelles Hannity aurait consultĂ© M. Cohen, dĂ©sormais cĂ©lèbre pour avoir fait enterrer plusieurs affaires potentiellement embarrassantes pour M. Trump, des membres de sa famille ou un grand ponte du parti rĂ©publicain, Elliott Broidy.

Hannity a dĂ©menti via Twitter avoir jamais retenu M. Cohen comme avocat, assurant avoir eu affaire Ă lui « presqu’exclusivement pour des questions immobilières.

Pendant deux heures et demi, l’Ă©quipe de procureurs fĂ©dĂ©raux de Manhattan, l’une des plus puissantes du pays, a bataillĂ© face aux avocats de Michael Cohen, chacun arguant ĂŞtre « le mieux placĂ© » pour dĂ©terminer ce qui pourrait relever du secret avocat/client parmi les milliers de documents saisis dans les bureaux et au domicile new-yorkais de M. Cohen lors des perquisitions de lundi dernier.

Les documents qui seront jugĂ©s protĂ©gĂ©s par ce secret ne pourront pas ĂŞtre utilisĂ©s par les services du procureur. La dĂ©fense estime qu’en saisissant des milliers de documents et de fichiers Ă©lectroniques, les enquĂŞteurs sont allĂ©s au-delĂ de la cible dĂ©finie par le mandat de perquisition.

Une avocate de M. Trump, Joanna Hendon, a plaidĂ© pour que le prĂ©sident puisse examiner en premier tous les documents saisis le concernant, estimant qu’il Ă©tait le « dĂ©tenteur des droits » de confidentialitĂ© censĂ©s protĂ©ger les relations entre un avocat et son client.

– Michael Cohen « radioactif » –

Mais cette requĂŞte a Ă©tĂ© rejetĂ©e par la juge, mĂŞme si cette dernière n’a pas exclu de nommer prochainement un expert indĂ©pendant pour dĂ©cider ce qui pourrait ĂŞtre expurgĂ© parmi les documents concernant le prĂ©sident. Elle a demandĂ© aux avocats des deux parties de lui proposer des noms d’experts.

Le tri de ces documents pourrait prendre des semaines. L’accusation s’est engagĂ©e dans l’immĂ©diat Ă mettre le plus rapidement possible dans une base de donnĂ©es, Ă la disposition des avocats de Michael Cohen, tous les documents saisis afin que les parties puissent Ă©valuer la quantitĂ© de travail que le tri nĂ©cessitera.

En attendant de savoir quels documents seront expurgĂ©s, les services du procureur se sont engagĂ©s Ă ne pas examiner les documents saisis, tout en disant s’inquiĂ©ter de la volontĂ© de la dĂ©fense « de se cacher derrière la confidentialitĂ© avocat/client » pour retarder l’enquĂŞte.

L’avocat de Stormy Daniels, Michael Avenatti, avide de publicitĂ©, a d’ores et dĂ©jĂ estimĂ© que Michael Cohen Ă©tait devenu « radioactif » et l’affaire « dangereuse pour le prĂ©sident ».

Et Stormy Daniels a dĂ©clarĂ© Ă sa sortie du tribunal que l’Ă©poque oĂą Michael Cohen avait agi « au-dessus des lois » Ă©tait dĂ©sormais « rĂ©volue ». « Mon avocat et moi sommes dĂ©terminĂ©s Ă nous assurer que tout le monde sache la vĂ©ritĂ© », a-t-elle ajoutĂ©.

Si M. Cohen, 51 ans, ne fait l’objet d’aucune inculpation pour l’instant, les procureurs ont indiquĂ© vendredi enquĂŞter sur lui depuis plusieurs mois dans un nouveau volet des investigations menĂ©es par le procureur spĂ©cial Robert Mueller, chargĂ© de dĂ©terminer s’il y a eu collusion entre l’Ă©quipe de campagne du milliardaire et la Russie lors de la prĂ©sidentielle 2016.

M. Cohen, qui fut un porte-parole de la campagne, serait notamment soupçonnĂ© de financement illĂ©gal de la campagne et d’avoir Ă©touffĂ© des informations nuisibles au candidat Trump.