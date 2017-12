Axe YaoundÃ©-Douala : quatre morts dans un accident de la route

Ils voyageaient à bord d’un gros porteur à destination de Yaoundé. Le drame est survenu à Nkankanzock, à quelques kilomètres du centre-ville d’Edéa, dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 décembre 2017.

Quatre personnes sont mortes sur l’axe Yaoundé-Douala dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 décembre 2017. Ces victimes avaient quitté la ville de Douala pour Yaoundé dans un bus de l’agence Buca Voyages avec une soixantaine d’autres passagers.

L’accident est survenu dans la localité de Nkankanzock, située à quelques kilomètres du centre-ville d’Edéa (département de la Sanaga-Maritime). Le passage du chauffeur du bus de la compagnie de voyage a été réduit à un virage à cause d’un camion mal garé et non signalé. En tentant un dépassement, le chauffeur du bus serait tombé sur un grumier transportant des billes de bois. Les deux automobilistes ont pu éviter la collision. Seulement, le bus a été heurté par les billes de bois. Quatre passagers sont mortes, douze ont été blessés. Les victimes décédées ont été identifiées et conduites à la morgue de l’hôpital régional d’Edéa.

Un autre accident survenu, toujours à Edéa, a fait six morts le mercredi 20 décembre dernier.