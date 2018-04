AzerbaÃ¯djan: vers une rÃ©election haut la main du prÃ©sident Aliev

Les AzerbaĂŻdjanais votent mercredi dans une Ă©lection prĂ©sidentielle boycottĂ©e par l’opposition qui devrait conforter le pouvoir autocratique de l’homme fort du pays depuis plus de quinze ans, Ilham Aliev.

Les bureaux de vote doivent ouvrir Ă 08H00 locales (04H00 GMT).

La rĂ©Ă©lection de celui qui avait succĂ©dĂ© Ă son père en 2003 ne fait guère de doute, Ilham Aliev tenant d’une main de fer ce pays du Caucase riche en hydrocarbures.

Les principaux partis d’opposition ont refusĂ© de participer au scrutin, estimant que les conditions pour la tenue d’une Ă©lection dĂ©mocratique ne sont pas rĂ©unies et accusant les autoritĂ©s de vouloir truquer le vote.

Ils ont aussi dĂ©noncĂ© la dĂ©cision surprise — et inexpliquĂ©e — d’Ilham Aliev d’avancer l’Ă©lection prĂ©sidentielle de six mois, une manoeuvre vue comme un moyen de raccourcir la campagne Ă©lectorale et d’empĂŞcher l’opposition de prendre des mesures contre les trucages.

Le parti au pouvoir, Yeni AzerbaĂŻdjan, a rejetĂ© ces critiques et assurĂ© que le vote sera juste et Ă©quitable. Mais si sept candidats seront opposĂ©s Ă Ilham Aliev, 56 ans, aucun n’est rĂ©ellement connu des Ă©lecteurs azerbaĂŻdjanais et n’a menĂ© de campagne Ă©lectorale, certains appelant mĂŞme Ă voter pour le prĂ©sident en exercice.

Pour les dirigeants de l’opposition, ces « candidats pantins » ont Ă©tĂ© choisis par les autoritĂ©s pour donner une illusion de concurrence Ă une Ă©lection jouĂ©e d’avance.

– AutoritĂ© ‘sans prĂ©cĂ©dent’ –

En course pour un quatrième mandat, Ilham Aliev a Ă©tĂ© Ă©lu pour la première fois en 2003 dans cette ex-rĂ©publique soviĂ©tique. Il succĂ©dait Ă son père Heydar, un ancien officier du KGB local qui dirigeait le pays depuis 1969 et a conservĂ© le pouvoir jusqu’Ă sa mort.

Ilham Aliev a Ă©tĂ© rĂ©Ă©lu en 2008 et 2013, Ă chaque fois avec des scores Ă©crasants dans des scrutins dĂ©noncĂ©s comme frauduleux par l’opposition.

En 2009, le chef de l’Etat a fait approuver par rĂ©fĂ©rendum un changement de constitution l’autorisant Ă effectuer un nombre illimitĂ© de mandats, une rĂ©forme dĂ©noncĂ©e par les militants de dĂ©fense des droits de l’Homme et par ses opposants qui estiment que cela l’autorise Ă devenir de fait un prĂ©sident Ă vie.

Un nouveau changement constitutionnel, en 2016, a Ă©tendu le mandat prĂ©sidentiel de cinq Ă sept ans. Le Conseil de l’Europe avait lourdement critiquĂ© ces rĂ©formes provoquant « un grave bouleversement de l’Ă©quilibre des pouvoirs » et donnant au prĂ©sident une autoritĂ© « sans prĂ©cĂ©dent ».

Ilham Aliev a aussi placĂ© les membres de sa famille aux plus hautes marches du pouvoir. Sa femme Mehriban Aliev a ainsi Ă©tĂ© nommĂ©e première vice-prĂ©sidente de l’AzerbaĂŻdjan en fĂ©vrier 2017 tandis que son fils, Heydar, est souvent nommĂ© comme son possible successeur.

CritiquĂ© par l’opposition et les dĂ©fenseurs des droits de l’Homme, Ilham Aliev est louĂ© par ses supporters pour avoir, grâce Ă la manne des hydrocarbures, transformĂ© et modernisĂ© l’AzerbaĂŻdjan, devenu un important fournisseur de gaz Ă l’Europe.

La famille Aliev en aurait profitĂ© pour mettre la main sur des pans entiers de l’Ă©conomie du pays, des accusations qu’Ilham Aliev a toujours niĂ©, comme celle l’accusant de dĂ©rives autoritaires.