Cameroun: le milliardaire Baba Ahmadou Danpullo lance un établissement financier

Une nouvelle société pour Baba Ahmadou Danpullo (photo). L’homme d’affaires a récemment constitué Best Pay, une société anonyme avec conseil d’administration, au capital de 500 millions de F CFA.

Selon l’annonce légale y relative, publiée dans le quotidien gouvernemental du 22 juin 2020 par l’étude de Me Jean-Jacques Moukory Eyango – notaire à Douala -, les actes de constitution de la société ont été transmis le 15 mai 2020.

Best Pay S.A. a pour objet: “la mise à disposition de services de paiement; la mise à disposition et la gestion des comptes de paiement; l’émission, la distribution et la gestion des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique et le stockage des données correspondantes tel que prévu par la réglementation applicable; les services associés à la gestion des comptes de paiement (encaissement, paiement, transfert, remise et/ou retrait de fonds) et toute opération vers ou à partir de ces comptes de paiement pour le compte de ses clients et partenaires; l’octroi du paiement par crédit dans les conditions mentionnées par la réglementation; et ceci sous réserve des agréments délivrés par les administrations de tutelles; la prise de participation dans les entreprises qui exercent des activités liées à la monnaie électronique”.

C’est un administrateur de Nexttel, André Jules Kenmy Tchatchoua, qui a été choisi pour assurer les fonctions de directeur général de Best Pay

Baba Ahmadou Danpullo est actif dans divers secteurs de l’économie camerounaise: distribution agroalimentaire, élevage, production de thé (Cameroon Tea Estates), télécommunications (Nexttel), médias (DBS), entre autres.