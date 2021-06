BAD : le Camerounais Jacques Djofack nommé directeur de gestion financière

Promotion. La Banque africaine de développement a annoncé mardi dernier la nomination de Jacques DJOFACK en qualité de directeur en charge de la gestion financière. Une belle ascension pour celui qui a été durant un peu plus de trois ans chef de division au sein dudit département.

La Banque africaine de développement (BAD) a officiellement annoncé, le 15 juin 2021, la nomination du Franco-Camerounais Jacques Djofack au poste de Directeur de la gestion financière. Du haut de ses 20 ans d’expérience dans la gestion des risques financiers des banques commerciales et de développement, cet expert était, depuis avril 2018, chef de division au sein du département de la gestion financière de la BAD.

Jacques Djofack est entré à la BAD en 2011 en qualité de chargé de risques financiers en chef. Il a contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre de certaines des politiques financières et de gestion des risques de la Banque. Il a également joué un rôle déterminant dans l’élaboration de plusieurs documents financiers du Conseil de portée stratégique concernant la capacité financière de la Banque : les Perspectives financières à moyen terme de la Banque, la conception de la facilité de rehaussement de crédit en faveur du secteur privé et l’examen du cadre de viabilité financière à long terme de la BAD.

De novembre 2016 à mars 2018, il a travaillé comme conseiller auprès du vice-président du Complexe des finances. Avant de rejoindre la BAD, M. Djofack a acquis une vaste expérience en finance d’entreprise et en gestion des risques auprès d’organisations internationales telles que Shelter Afrique, une institution de financement du développement du logement basée à Nairobi (Kenya) où il a été chef du département Gestion des risques. Il a également occupé divers postes de direction en gestion de risques et de projets en France, au sein de Société générale Corporate & Investment Banking, de Total et d’autres entreprises de conseil.