Baisse du budget 2018 de la Commission de l’UEMOA

Le budget 2018 de la Commission de l’Union Ă©conomique et monĂ©taire ouest africaine (UEMOA) a connu une baisse de 25% par rapport Ă l’exercice 2017, a appris vendredi APA auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.Cette mesure a Ă©tĂ© entĂ©rinĂ©e par le Conseil des ministres de l’UEMOA lors de sa session du 22 dĂ©cembre 2017 Ă Dakar.

Le budget de l’Union ainsi adoptĂ© est arrĂŞtĂ© en recettes et en dĂ©penses Ă un montant de 141.993.319.962 FCFA.

Au niveau du Conseil des ministres on estime que le budget 2018 respecte les dĂ©cisions des instances de l’UEMOA relatives Ă la rationalisation des charges et Ă la limitation de l’intervention de la Commission dans le financement des organes consultatifs Ă travers l’octroi d’une subvention annuelle plafonnĂ©e.

A cet effet, le Conseil des ministres a adopté les décisions portant octroi de subventions auxdits organes.

Aucune précision ne provient du conseil des ministres quant au montant de ces subventions.

Le Conseil des ministres a adoptĂ© la Directive portant harmonisation des lĂ©gislations des Etats membres en matière de droits d’accises applicables aux tabacs.

Ce texte permettra aux Etats de l’Union d’accroĂ®tre les recettes fiscales, de lutter contre le tabagisme et ses effets sur la santĂ© des populations conformĂ©ment aux dispositions de la convention cadre pour la lutte contre le tabac de l’Organisation mondiale de la santĂ© (OMS), et de combattre le phĂ©nomène du financement du terrorisme par les ressources tirĂ©es du commerce des tabacs et cigarettes dans la rĂ©gion ouest africaine.