Balance commerciale : en trois ans, le Cameroun a importé pour plus de 9600 milliards FCFA [gouvernement]

Les principaux produits importés sont les hydrocarbures, les produits alimentaires et cosmétiques ; et les biens d’équipements.

9634 milliards FCFA, c’est le volume d’importations enregistré entre 2015 et 2017. Le ministre du Commerce l’a révélé lors du Conseil de cabinet du mois de janvier qui s’est tenu ce jeudi 31 autour du Premier ministre Joseph Dion Ngute.

Durant ce triennat, le Cameroun a importé pour plus de 1600 milliards FCFA de carburant, 653 milliards FCFA de voitures et tracteurs, ou encore pour plus de 500 milliards FCFA de riz.

Les autres produits sont par exemple : les poissons et crustacés (448 milliards de FCFA), produits pharmaceutiques (372 milliards de FCFA), appareils téléphoniques (288 milliards de FCFA), friperie (126 milliards de FCFA) ; ou encore parfums et produits de beauté (114 milliards de FCFA).

Un volume d’importation qui a un impact négatif sur « la balance de paiements » a déploré le ministre des Finances (MINFI) dans son exposé. Le MINFI a par ailleurs souligné « une détérioration progressive du déficit de la balance commerciale des biens et des services, en raison de la baisse des importations des principales matières premières et des distorsions économiques liées aux crises sécuritaires successives ».