Ballon d’Or 2023 : le Camerounais André Onana parmi les nominés

Ce 06 septembre 2023, France Football a dévoilé les 30 nommés au Ballon d’Or 2023. Cette distinction individuelle récompense le meilleur joueur de l’année 2023.

Cette année, plusieurs joueurs peuvent prétendre à ce titre suprême. Ils sont au nombre de 30 à se disputer ce trophée récompensant le meilleur joueur du monde sur une saison. Pour rappel, depuis la saison dernière, la formule du Ballon d’Or a changé. Désormais, la plus haute distinction personnelle de ce sport sera donnée au regard d’une saison entière (à savoir 2022-2023), et non plus sur une année civile. La cérémonie aura lieu le 30 octobre 2023 au Théâtre du Châtelet à Paris, en France.

Le gardien de Manchester United, en Premier League, a été élu dans le groupe des 30 meilleurs joueurs au monde. André Onana honore ainsi le Cameroun et le continent africain qui compte au total quatre représentants. Il s’agit de l’Égyptien Mohamed Salah, du Nigérian Victor Osimhen, le Camerounais André Onana et le Marocain Yassine Bounou.

Une double nomination pour André Onana. Outre le Ballon d’Or, André Onana figure aussi dans la liste des 10 gardiens nommés pour le prix Yachine, récompensant le meilleur portier de l’année. André Onana sera en lice avec : Thibaut Courtois, Yassine Bounou, Andre Ter Stegen, Mike Maignan, Emiliano Martinez, Aaron Ramsdale entre autres.

La liste des 30 nommés