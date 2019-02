Bamako et Paris signent des accords de 55 milliards f cfa

Le Mali et la France ont signé, samedi a Bamako, plusieurs accords économiques et de partenariat portant sur 85 millions d’euros, soit 55 milliards de francs cfa, a annoncé le Premier ministre français, Edouard Philippe en visite dans le pays. »Je me réjouis que des contrats aient pu être signés entre les acteurs économique français et maliens. Cela n’est pas une petite chose, puis que près de 85 millions d’euros (55 milliards de francs CFA) ont été signés par l’AFD (l’agence française de développement) avec un programme de soutien au déploiement d’eau potable dans les villes secondaires du Mali », a déclaré devant la presse le chef du gouvernement français, Edouard Philippe.

Ces accords comprennent aussi une aide budgétaire de 10 millions d’euros (6 550 000 000 francs CFA). « Je voudrais aussi indiquer qu’au fur et à mesure que l’accord de paix produise ses bénéfices dans le cadre la décentralisation, l’AFD va doubler ses interventions, estimées actuellement à environs 80 millions d’euros par an. C’est un engagement fort que nous prenons », a promis M. Philippe.

A proposu du volet sécuritaire, il a réitéré l’engagement de sont pays à lutter contre le terrorisme et promis qu’il sera « aux côtés du Mali aussi longtemps que nécessaire et aussi longtemps que le Mali le voudra ».

Le Premier ministre français accompagné d’une forte délégation devrait se rendre à Gao, dans le nord, où sont stationnés des militaires de l’opération française Barkhane. Sa visite prend fin dimanche.