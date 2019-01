Bamenda : un travailleur blessé dans l’incendie d’un camion de Hysacam

Un conducteur du camion de la société Hysacam a été grièvement blessé lors d’une attaque d’hommes armés le 17 janvier à Mile 4 dans la ville de Bamenda.

La localité de Mile 4 dans la ville deBamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, aurait reçu la visite d’hommes armés le week-end dernier. ces derniers ont mis du feu à un véhicule de la société d’Hygiène et de salubrité du Cameroun (Hysacam). En plus de cela, ils ont frappé le chauffeur dudit véhicule et blessé un autre travailleur de la même entreprise. Les habitants ont pris la fuite et se sont cachées sous des menaces de ces hommes armés.

Alertées, les forces de sécurité sont arrivées sur les lieux lorsque les assaillants étaient repartis, laissant la zone sous haute surveillance, d’après quelques témoins. Ces derniers affirment également que les passants étaient soumis à des contrôles.

La société d’assainissement de l’environnement est la cible de plusieurs attaques dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun depuis que la crise s’est embrasée. Ces conflits ont d’ailleurs amené la société à mettre fin à ses activités dans ces régions.