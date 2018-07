Banque : CCA-Bank signe un partenariat avec le groupe Orabank

A travers ce contrat, le CCA bénéficiera d’une assistance technique d’Oragroup SA, holding du Groupe Orabank.

Le holding Oragroup vient de signer un accord d’assistance technique avec Le Crédit communautaire d’Afrique (CCA), la dernière-née des banques au Cameroun. C’est la substance d’un communiqué publié par le site agenceecofin.com, dans lequel on apprend qu’Oragroup assumera, au profit de CCA, diverses prestations d’assistance technique destinées à participer à son organisation et développement.

Cet holding, présent dans 12 pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale, fournira notamment au CCA des services permanents dans des domaines clés de son développement. Des services ponctuels seront également mis en place, à l’instar de la recherche de personnel, de l’assistance au développement du réseau, des missions d’audit interne ou encore de l’appui à la gestion de projets.

Avec près de 42 agences à travers le territoire, il est question pour le CCA de « migrer vers une structure encore plus solide », et d’étendre ses activités, « avec le soutien de partenaires comme Oragroup ». Une ambition qui cadre également avec celles d’Oragroup et ses 430 000 clients (grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers), qui souhaitent être une référence dans le domaine des services bancaires.

« Ce nouveau partenariat répond à notre ambition de bâtir un groupe bancaire de premier plan. Nous souhaitons apporter à notre clientèle des produits sur-mesure répondant aux meilleurs standards internationaux. Au vu des performances de CCA et de l’étendue de son maillage territorial, nous sommes certains que ce partenariat nous ouvrira de nouvelles perspectives de développement au Cameroun», a commenté Binta Toure Ndoye, directrice générale d’Oragroup.

En rappel, le CCA a obtenu le 11 juin dernier, l’autorisation du ministère des Finances pour devenir une banque universelle, après avoir obtenu l’avis conforme de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) en 2017. Elle ainsi passer de CCA SA pour CCA-BANK SA avec un capital social de 10 milliards de francs CFA, en cours d’augmentation pour être porté à 15 milliards.