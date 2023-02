Banque : Marufatu Abiola Bawuah, nouveau PDG de UBA Afrique

Le Conseil d’administration de United Bank for Africa Plc, a annoncé la nomination de Abiola Bawuah, au poste de Directrice Générale (CEO) de UBA Africa.

Le Conseil d’administration de UBA afrique a annoncé la nomination de Abiola Bawuah, au poste de Directrice Générale (CEO) de UBA Africa. Bawuah rejoindra également le conseil d’administration du groupe en tant que directrice exécutive, supervisant les opérations du groupe sur le continent africain, en dehors du Nigeria.

Avant sa nomination, Bawuah était directrice générale régionale pour l’Afrique de l’Ouest et supervisait les opérations du groupe dans neuf filiales, notamment au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en Guinée, au Liberia, au Mali, au Sénégal et en Sierra Leone. Elle était auparavant directrice générale de UBA Ghana.

S’exprimant sur cette nouvelle nomination, le président du conseil d’administration du groupe, Tony O. Elumelu, a déclaré : « Abiola a contribué de manière significative à la croissance de UBA Africa pendant près d’une décennie. Elle a apporté sa grande expérience de la banque commerciale et de l’engagement des parties prenantes. Je suis également très heureux de voir qu’avec sa nomination, le conseil d’administration du groupe UBA soit désormais majoritairement composé de femmes ». De nationalité ghanéenne, Bawuah est la première femme DG de UBA Africa.



Elle est titulaire d’une licence en sciences actuarielles de l’Université de Lagos au Nigéria, d’une autre licence en droit de l’Université de Londres, d’un diplôme de marketing de GIMPA et d’un MBA (en finance) pour cadres de l’Université du Ghana. Elle dispose aussi à son arc plusieurs autres qualifications en leadership de la Harvard Business School de Columbia, de l’Université de New York, de l’Insead et de l’Institut Villa Pierrefeu en suisse.

Pour ce qui est de son cursus professionnel, c’est en en février 2013, que cette ghanéene fait son entrée au sein du groupe bancaire en tant que Directrice général adjointe pour la branche ghanéenne. Un plus tard, elle se voit confier le poste de Directrice générale d’UBA Ghana. Et dix ans plus tard elle présidera désormais les destinées de la filiale africaine.

UBA opère dans 19 pays africains en dehors du Cameroun, en plus de ses opérations mondiales à New York, Londres, Paris et aux Émirats arabes unis.