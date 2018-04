Barbara Bush, pilier d’une des familles les plus puissantes d’AmÃ©rique

Pilier de l’une des familles les plus puissantes d’AmĂ©rique, l’ancienne Première dame Barbara Bush, dĂ©cĂ©dĂ©e mardi Ă 92 ans, Ă©tait une figure respectĂ©e qui dĂ©fendait farouchement son clan.

Cheveux très blancs, collier de perles et style guindĂ©, elle sut faire Ă©voluer son image pendant la prĂ©sidence de son Ă©poux George Bush puis sous celle de son fils George W. pour devenir « la Première Grand-Mère » de l’AmĂ©rique.

Mais elle Ă©tait aussi connue pour son ton parfois acerbe et les piques acĂ©rĂ©es qu’elle n’hĂ©sitait pas Ă lancer pour dĂ©fendre sa famille, et plus particulièrement son Ă©poux.

Dans une Amérique de plus en plus divisée, Barbara Bush restait une figure bien-aimée par de nombreux politiques de tous bords.

L’ancienne candidate dĂ©mocrate Ă la prĂ©sidence Hillary Clinton, qui lui avait succĂ©dĂ© Ă la Maison Blanche dans le rĂ´le de Première dame, a ainsi saluĂ© lundi (16 avril 2018) « le sens du service Ă son pays que laisse en hĂ©ritage Barbara Bush ».

« C’est une battante », a confiĂ© lundi (16 avril 2018) sa petite-fille, Jenna Bush Hager, après l’annonce la veille que Barbara Bush avait dĂ©cidĂ© d’arrĂŞter son traitement mĂ©dical et de recourir aux soins palliatifs.

– Plus de 70 ans de mariage –

Barbara Bush Ă©tait très impliquĂ©e depuis 25 ans dans le travail de la fondation qui porte son nom et qui a levĂ© des millions de dollars pour oeuvrer en faveur de l’alphabĂ©tisation dans le pays.

En 73 ans de mariage avec George Bush, une longĂ©vitĂ© sans prĂ©cĂ©dent pour un couple prĂ©sidentiel amĂ©ricain, ils ont bâti l’une des plus grandes histoires d’amour de la vie publique aux Etats-Unis.

Quand Barbara Bush avait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e Ă coeur ouvert en 2009, son Ă©poux avait dit ĂŞtre « Ă bout ». Et lorsqu’elle avait repris conscience, l’ancien prĂ©sident, retenant ses larmes, avait dĂ©clarĂ© Ă la presse: « c’Ă©tait juste les retrouvailles de deux personnes qui s’aiment ».

« Elle est aux commandes. Elle est au coeur de toute notre famille », avait-il ajoutĂ©.

Née Barbara Pierce le 8 juin 1925 à Rye, une banlieue aisée de New York, elle grandit dans une famille aisée qui compte parmi ses ancêtres un président américain, Franklin Pierce.

George Bush jette son dĂ©volu sur Barbara, alors âgĂ©e de 16 ans, lors d’une soirĂ©e dansante. A l’Ă©poque, ils frĂ©quentent chacun de prestigieuses Ă©coles de la cĂ´te Est amĂ©ricaine.

Ils se marient trois ans plus tard, en 1945, alors qu’il est en permission pendant la Seconde Guerre mondiale, et auront six enfants. « J’ai Ă©pousĂ© le premier homme que j’aie jamais embrassĂ© », aimait-elle Ă rĂ©pĂ©ter.

Le couple traverse sa phase la plus Ă©prouvante en 1953, lorsque sa petite fille, atteinte d’une leucĂ©mie, dĂ©cède après sept mois de souffrance. C’est Ă ce moment que les cheveux de Barbara Bush auraient entièrement blanchi.

– Mère de famille –

Barbara Bush n’est restĂ©e qu’un an Ă l’universitĂ© avant d’abandonner ses Ă©tudes pour devenir mère de famille.

Bien qu’elle ait toujours dĂ©fendu cette dĂ©cision en public, elle a une fois admis avoir doutĂ© de son choix dans les annĂ©es 1970.

« Soudain, le mouvement de libĂ©ration des femmes m’a fait sentir que ma vie avait Ă©tĂ© gâchĂ©e », a-t-elle racontĂ© en 1989.

Alors que son mari dĂ©fendait les militants anti-IVG, Barbara Bush avait Ă l’occasion laissĂ© entendre qu’elle penchait plutĂ´t du cĂ´tĂ© de la dĂ©fense du droit Ă l’avortement. Elle avait aussi laissĂ© Ă©chapper que les armes semi-automatiques devraient ĂŞtre interdites, tandis que George Bush Ă©tait contre l’imposition de limites au port d’armes.

Mais la plupart du temps, elle gardait ses opinions pour elle, et voyait dans cette discrétion les raisons de sa popularité.

« C’est parce que je n’Ă©tais menaçante pour personne. J’Ă©tais vieille, j’avais les cheveux blancs et j’Ă©tais bien bâtie », a-t-elle dit en 1990, avant de conclure: « Je ne me suis pas mĂŞlĂ©e des affaires de mon Ă©poux ».

Se disant heureuse dans son rĂ´le de Première dame puis de « Première mère » sous George W. Bush, Barbara Bush avait accueilli avec un humour tranchant la candidature d’un autre de ses fils, Jeb, Ă la prĂ©sidentielle en 2016. « Il y a d’autres gens qui sont très qualifiĂ©s », avait-elle lancĂ©. « Nous avons eu assez de Bush » Ă la prĂ©sidence.