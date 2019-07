L’assurance est du ministre de l’Eau et de l’Energie, en visite de travail ce 08 juillet sur le site de construction de l’ouvrage.

Le ministre de l’Eau et de l’Energie, Gaston Eloundou Essomba, assure que la première mise en service du barrage hydroélectrique de Nachtigal va s’effectuer en septembre 2022. Ceci avec la mise en service de la première turbine.

« La mise en service de l’ensemble de l’ouvrage vers fin 2023 », ajouté le ministre. Gaston Eloundou Essomba s’est rendu ce 08 juillet sur le site de construction de cette infrastructure, dans le département de la Haute-Sanaga, région du Centre du Cameroun. Il y a présidé une cérémonie de signature de « la charte d’engagement de bonne collaboration entre les entreprises sous-traitantes sélectionnées pour la réalisation du projet ».

D’après le ministre, « les entreprises adjudicataires des différents lots ont pris un engagement ferme de bien collaborer afin que ce calendrier soit respecté ».

Le projet d’aménagement du barrage hydroélectrique de Nachtigal sera érigé en amont du fleuve Sanaga, le plus long du Cameroun. La capacité installée prévue est de 420 mégawatt. Le projet comporte une ligne de transport de 225 kilovolts vers Yaoundé et va couter plus de 656 milliards Fcfa.