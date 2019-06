Basket: Tony Parker en bref

Tony Parker, qui a annoncé lundi la fin de sa carrière sportive, en bref:

Nom: Parker

Prénom: Tony

Nationalité: française

Date de naissance: 17 mai 1982

Lieu de naissance: Bruges (Belgique)

Taille: 1,88 m

Poids: 82 kg

Situation personnelle: marié à Axelle, deux enfants Josh, né le 29 avril 2014 et Liam, né le 29 juillet 2016. Divorcé d’Eva Longoria (2007-10)

Sport/discipline: basket-ball/meneur de jeu

Clubs: Centre fédéral à l’INSEP (1998-99), Paris Basket Racing (2000-01), San Antonio Spurs (NBA/2001-18), ASVEL (octobre-novembre 2011, grève NBA), Charlotte (2018-19)

Choisi en 28e position de la Draft 2001 par San Antonio

Equipe de France: de 2000 à 2016, 181 sélections

Palmarès:

Champion NBA: 2003, 2005, 2007, 2014

Championnat d’Europe: 1er en 2013, 2e en 2011, 3e en 2005 et en 2015

Jeux Olympiques: quarts de finale en 2012 et 2016

Championnat d’Europe juniors: 1er en 2000

Distinctions:

MVP de la finale NBA 2007

Six fois sélectionné pour le All Star Game (2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014)

MVP du Championnat d’Europe 2013

Meilleur joueur européen de l’année 2013

Champion des champions français de L’Equipe 2003 et 2013

Statistiques NBA:

. Saison régulière

1.254 matches, 19.473 points, 7.036 passes décisives, 3.396 rebonds

15,5 points, 5,6 passes décisives, 2,7 rebonds et 30,5 minutes par match, 49,1% de réussite au tir, 75,1% de réussite aux lancers francs

. Play-offs

226 matches, 4.045 points, 1.143 passes décisives, 666 rebonds

17,9 points, 5,1 passes décisives, 2,9 rebonds et 34,3 minutes par match, 46,1% de réussite au tir, 73,1% de réussite aux lancers francs

. 113 « double doubles » (deux catégories de statistiques à dix unités et plus), dont 14 en play-offs, et un « triple double » (27 pts, 12 rbds, 12 passes décisives le 10 décembre 2012 contre Houston)

. Records personnels en NBA

55 points marqués (saison régulière) le 5 novembre 2008 contre Minnesota

43 points marqués (play-offs) le 25 avril 2009 contre Dallas

17 passes décisives (saison régulière) le 23 janvier 2012 contre La Nouvelle-Orléans

18 passes décisives (play-offs) le 21 mai 2013 contre Memphis

12 rebonds (saison régulière) le 10 décembre 2012 contre Houston

10 rebonds (play-offs) le 21 mai 2008 contre les LA Lakers