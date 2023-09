Basketball-JO Paris 2024 : le Camerounais Joël Embiid a l’embarras du choix

Sous quel maillot, Joël Embiid jouera-t-il les Jeux olympiques en 2024 ? Camerounais, Américains et Français attendent toujours sa décision.

Joel Embiid est face à énorme dilemme. Maintenant que les Etats-Unis ont été battus en demi-finale contre l’Allemagne, vainqueur de ce mondial, de et même si leur compétition n’est pas encore terminée, tous les regards sont tournés vers Paris et les Jeux olympiques de 2024. Avec deux principales questions : la première concerne celle de l’effectif qui ira défendre les quatre médailles d’or remportées en 2008, 2012, 2016 et 2020. Alors, quel groupe en 2024 ?

« Je n’y ai pas pensé jusque-là car j’étais concentré sur la Coupe du monde. Mais une fois dans l’avion retour, Paris sera demain ! », annonce Grant Hill, le GM de Team USA, dans les colonnes de L’Equipe . « On va se préparer pour construire l’équipe des Jeux, et je pense qu’elle peut être composée de joueurs actuels. Il y aura des légendes encore en activité évidemment, des jeunes et des joueurs qui seront dans leurs meilleures années. Il faudra faire des choix, mais nous sommes persuadés que nous avons toutes les armes pour nous en sortir en France. »

La seconde, qui est en partie contenue dans la première, c’est celle de la présence ou pas de Joel Embiid. On le sait, depuis quelques mois, le MVP 2023, qui hésite toujours , a désormais la possibilité de porter le maillot américain ou français. A propos des Français, on lui a fixé une date-butoir.

« Il faut commencer à savoir et ce ne sera pas au mois de juin », avait ainsi expliqué Boris Diaw, le manager général de l’Equipe de France. « C’est clair que d’ici la fin de l’été, il va falloir se positionner pour savoir comment on peut travailler pour la suite. »

Côté Américain, pas d’ultimatum, et comme en octobre 2022, Grant Hill espère le convaincre de venir, surtout après une compétition où les Etats-Unis ont tant souffert à l’intérieur.

« Bien sûr. C’est un sacré talent », livre le dirigeant de Team USA. « Mais il y a aussi une chance qu’il ne joue pas, ou qu’il décide de ne pas jouer. C’est bien d’être jeune, d’avoir du talent et des options. C’est un gars intelligent, et il prendra la meilleure décision pour lui. C’est un jeune joueur… qui a le choix. On voudrait tous pouvoir mesurer 2,13 m, avoir moins de 30 ans et pouvoir choisir. Je pense que la situation dans laquelle il se trouve montre à quel point le reste du monde a envie de gagner des titres, combien certaines nations peuvent devenir des terres d’accueil pour joueurs talentueux. C’est une réalité pour Joel. »

Si la France et les Etats-Unis sont les plus insistants pour enrôler Embiid, rappelons tout de même qu’il ne faut pas totalement éliminer une 3e option. C’est évidemment le Cameroun, qualifié pour le tournoi pré-olympique. A ce sujet, en marge des finales nationales de handball au Cameroun, son père s’est longuement entretenu avec le ministre en charge des Sports.