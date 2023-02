Bayt Mal Al-Qods Acharif : Une série de projets pour près de 3,4 millions de dollars

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, a annoncé son plan d’action à Al-Qods au titre de l’année 2023, qui est réparti entre des projets de soutien social, de développement humain, de santé, d’éducation et de reconstruction, de commerce, d’agriculture, de l’animation culturelle et artistique, de médias, de sports, de la jeunesse et l’enfance, avec un budget d’environ 3,4 millions de dollars.Dans un communiqué publié ce samedi, l’Agence a indiqué qu’elle a alloué un budget de 600.000 dollars à la célébration du Jubilé d’argent, entièrement financé par le Maroc. Ce sont en effet les activités qui ont débuté le 20 janvier dernier et se poursuivront tout au long de l’année 2023, sous le slogan « Un nouveau départ pour consolider la place d’Al-Qods et son statut religieux et civilisationnel ».

Selon la même source, les projets de soutien social prévus dans le plan de l’Agence pour cette année accordent une priorité particulière pour aider certaines catégories des Maqdessis à surmonter les impacts de la pandémie de Covid-19 et les répercussions de la hausse des prix due à la crise économique mondiale.

Pour ce faire, l’Agence s’appuie sur les conclusions de la deuxième réunion consultative, qui s’est tenue le mois dernier à Rabat, sous le thème « Quel modèle de développement durable à Al-Qods ? », avec la participation des sous-secrétaires généraux chargés du dossier d’Al-Qods et de Palestine au sein de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et de la Ligue des États arabes, des autorités religieuses islamiques et chrétiennes, des présidents d’université et des représentants de plusieurs institutions sociales et économiques à Al-Qods.

Par ailleurs, l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif participera dimanche à la conférence « Al-Qods 2023: Renforcer la résilience, le développement et l’investissement », qui se tiendra au siège du Secrétariat général de la Ligue des États arabes au Caire, avec une forte présence arabe et islamique, au cours de laquelle l’Agence présentera un rapport sur les résultats de ses programmes, ses activités et les perspectives de son action à Al-Qods au titre de la prochaine étape.