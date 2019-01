Beauté : voici la femme ronde la plus belle du Cameroun

Nadine Manga Essomba a été couronnée ce 30 décembre à Yaoundé à l’issue de la troisième édition du concours Miss Ronde Belle.

Le Cameroun a sa nouvelle « reine ronde » de la beauté 2018 ! Nadine Manga Essomba a été sacré dimanche 30 décembre au terme d’un concours âprement disputé. Âgée de 18 ans, elle a été sacrée Miss Ronde et Belle 2018 par un jury composé de Leathisia Yota, Abiba’o, Odile Durin, et présidé par Caroline Ngo Mbamseck Bayiha.

La jeune femme d’1m72 pour 98 kg est élève en classe de Terminale et originaire de la région du Centre, département du Nyong et Mfoumou. L’élection s’est tenue au Palais des Congrès de Yaoundé, pendant la traditionnelle foire Ya-Fé.

« La femme ronde a du mal à véritablement s’exprimer et à exploiter tout son potentiel. C’est dans cette dynamique que l’élection Miss Ronde et Belle a été initiée pour lui permettre de s’épanouir et de s’assumer », a expliqué Dorette Bouwe Ndjiele l’initiatrice du projet.

Toutefois, selon le comité d’organisation, il n’est pas question d’encourager les personnes à se complaire dans l’obésité où à se passer de la pratique du sport. Fogang Fotso, marraine de l’événement précise : « Qui dit ronde et belle parle de valorisation de promotion du sport et du bien-être, parce qu’on refuse de céder face à l’obésité ».