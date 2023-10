Benchmarking : la PME camerounaise rencontre la PME ivoirienne

Le ministre Achille Bassilekin III des PMEESA a été reçu en audience ce mercredi 04 octobre 2023 par le Ministre Ivoirien du Commerce, de l’industrie et des PME de Côte d’Ivoire, Dr Souleymane DIARRASSOUBA à son Cabinet à Abidjan.

Achille Bassilekin III, ministre des PME camerounaises a été reçu en audience le 04 octobre 2023 par le Ministre Ivoirien du Commerce, de l’industrie et des PME de Côte d’Ivoire, Dr Souleymane DIARRASSOUBA à son Cabinet à Abidjan. Le MINPMEESA qui conduisait une importante délégation constituée de représentants du MINFI, du MINPMEESA et de l’APME ainsi que des officiels du PNUD des Bureaux de Yaoundé et d’Abidjan était accompagné de l’ambassadeur du Cameroun en Côte d’Ivoire, S.E. Koloko Yvette. Cette audience marquait ainsi le début d’une mission d’exploration des dispositifs d’accompagnement de l’écosystème entrepreneurial ivoirien.

Selon le Minpmeesa, cette mission qui se déroule à Abidjan du 03 au 06 octobre 2023 va permettre à la partie calerounaise de s’informer sur les nouveaux dispositifs de promotion de l’entrepreneuriat mis en œuvre par la Côte d’Ivoire et de lancer avec le soutien des partenaires au développement impliqués dans cette mission de nouveaux programmes et mécanismes permettant de densifier l’écosystème entrepreneurial camerounais. Ainsi, les trois jours de travaux seront marqués par des séances de travail auprès des institutions, des programmes et projets actuellement operationnalisés en Côte d’Ivoire.