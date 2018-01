Bénin : grève de 72h de plusieurs syndicats de la justice

Les travailleurs de plusieurs syndicats de la justice au BĂ©nin observent depuis mardi une grĂšve de 72 heures, en vue d’exiger du gouvernement la satisfaction totale de leurs revendications.Plus ou moins suivie, la grĂšve a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ©e par les militants du Syntrajab, du Syntra-Justice, de l’Unogec-BĂ©nin et de l’Unp-Justice. Avant cette solution extrĂȘme, ils avaient adressĂ© aux autoritĂ©s un moratoire de trois mois (4 novembre-31 dĂ©cembre).

Au niveau du tribunal de Cotonou, le mouvement de grĂšve ne semble pas ĂȘtre trĂšs bien suivi car, comme l’a constatĂ© APA, plusieurs bureaux sont ouverts et le personnel administratif s’affaire autour des usagers.

Selon Fiacre Godome, du Syndicat national du personnel de la Justice (Synape-Justice), il n’y a  vĂ©ritablement pas dĂ©brayage. « Sur 8 syndicats, il n’y a que 4 qui ont dĂ©posĂ© la motion de grĂšve. C’est pourquoi vous allez constater que certains sont en train de travailler. Les administratifs sont lĂ ainsi que les secrĂ©taires » a-t-il expliquĂ©.

Par contre Ă Parakou, les portes des bureaux des greffiers, du personnel administratif et de la cour d’appel sont  hermĂ©tiquement fermĂ©es.

Les syndicats en grĂšve dĂ©noncent l’inexistence d’un dialogue franc et sincĂšre et exigent la reprise des nominations conformĂ©ment aux textes en vigueur, la prise d’une note de service organisant la mutation des personnels des services judiciaires et administratifs.

Ils demandent aussi la signature de l’arrĂȘtĂ© interministĂ©riel portant prime de vacances au profit des personnels des corps des services judiciaires et administratifs officiant dans les juridictions et le vote en fin d’annĂ©e 2017 de la loi portant suppression du droit de grĂšve aux agents de la justice et de la santĂ©.