BÃ©nin : La Police rÃ©publicaine et la rÃ©volution Ã©lectrique au menu des quotidiens

Le vote, par les dĂ©putĂ©s de la 7ème lĂ©gislature de la loi portant crĂ©ation d’une police rĂ©publicaine et le point des efforts fournis par le gouvernement pour assurer une autonomie Ă©nergĂ©tique, sont les deux faits majeurs commentĂ©s par la presse bĂ©ninoise de ce mercredi.« Examen de la loi sur la police rĂ©publicaine Ă l’AssemblĂ©e nationale, la fusion Police-Gendarmeir validĂ©e » affiche en manchette l’EvĂ©nement PrĂ©cis. La PrioritĂ© en parle Ă©galement en ces termes : « Projet de loi portant crĂ©ation de la police rĂ©publicaine, gendarmes et policiers dĂ©sormais lĂ©galement unis » tandis que  Challenge, plus pĂ©remptoire, affiche Ă sa une : « RĂ©volution Ă la police nationale, Talon arrache le quitus des dĂ©putĂ©s patriotes ».

Le NokouĂ© revient sur l’examen du projet de loi portant crĂ©ation de la police nationale et titre : « 54 dĂ©putĂ©s disent oui et 22 disent non hier au Palais des gouverneurs ». Le Matinal pour sa part parle de « SĂ©curitĂ© intĂ©rieure, la loi sur la Police rĂ©publicaine votĂ©e ».

Le journal fait remarquer qu’«avec mĂ©thode et passion, le chef de l’État rĂ©alise son rĂŞve pour un BĂ©nin rĂ©vĂ©lĂ©. AnnoncĂ© pour ĂŞtre effectif le 1er janvier 2018, le projet de fusion de la police et de la gendarmerie se prĂ©cise de plus en plus », Ă©crit-il.

« Fusion des forces de sĂ©curitĂ©, la loi sur la police rĂ©publicaine adoptĂ©e » titre en manchette le quotidien national. Pour La Nation, « le vĹ“u du gouvernement de doter le BĂ©nin d’une Police rĂ©publicaine Ă partir du 1er janvier 2018 est en passe de se concrĂ©tiser. L’AssemblĂ©e nationale a en effet adoptĂ©, ce mardi 26 dĂ©cembre, le texte fondamental crĂ©ant cette force unique de sĂ©curitĂ© qui sera issue de la fusion de la Gendarmerie et de la Police nationales. Le projet de loi  composĂ© de neuf articles a Ă©tĂ© adoptĂ© par un vote Ă main levĂ©e de 54 voix pour et 22 contre (provenant des dĂ©putĂ©s de l’opposition) et 0 abstention ».

« La naissance de ce corps permettra au BĂ©nin de disposer d’une force unique de sĂ©curitĂ© adaptĂ©e au contexte bĂ©ninois et capable de lutter efficacement contre l’insĂ©curitĂ© protĂ©iforme contemporaine » conclut le journal. LibĂ©ration pour sa part va plus loin en Ă©crivant : « Adoption du projet de loi portant crĂ©ation de la police rĂ©publicaine, quand arguments et contre arguments s’entrechoquent ». Le journal Ă©voque ainsi les divergences de points de vue soulevĂ©es lors de la plĂ©nière et placarde la photo des dĂ©putĂ©s Augustin AhouanvoĂ©bla et Valentin Djènontin.

Le Soleil Levant Ă©crit pour sa part : « CrĂ©ation de la police rĂ©publicaine, c’est un ouf de soulagement pour le BĂ©nin » relève Augustin AhouanvoĂ©bla. La DĂ©pĂŞche, pour sa part titre : « CrĂ©ation de la police rĂ©publicaine et du statut spĂ©cial des personnels de la police rĂ©publicaine, l’honorable Djenontin plaide pour une approche consensuelle afin d’Ă©viter des frictions ».

Autres informations Ă la une des journaux, l’autosuffisance Ă©nergĂ©tique au BĂ©nin. « RĂ©volution Ă©lectrique et Ă©nergĂ©tique sous la rupture, ce que Talon a fait pour le BĂ©nin en 20 mois » affiche Le Soleil BĂ©nin Info.

LibĂ©ration aussi titre « Politique Ă©nergĂ©tique du gouvernement, le BĂ©nin rompt avec le dĂ©lestage intempestif » et prĂ©cise que c’est « la preuve que les reformes portent leurs fruits ». MĂŞme information a la une de L’autre vision « Politique Ă©nergĂ©tique sous le rĂ©gime du Nouveau DĂ©part, le dĂ©lestage, dĂ©sormais un vieux souvenir ».

 La Presse du jour quant lui constate  » Visite du DG/Sbee dans les postes de rĂ©partition, distribution, et production, Laurent Tossou rassure de la maintenance des rĂ©seaux Ă©lectriques « . Pour le quotidien, la desxente sur le terrain du directeur gĂ©nĂ©ral de la sociĂ©tĂ© BĂ©ninoise de l’Ă©nergie Ă©lectrique (Sbee) vise Ă se rassurer de la maintenance des rĂ©seaux Ă©lectriques afin de permettre aux BĂ©ninois de fĂŞter avec de l’Ă©nergie en quantitĂ© et en qualitĂ©. Le Potentiel conclut alors  » Politique Ă©nergĂ©tique sous la rupture, 265 MW pour conjurer le mauvais sort du dĂ©lestage « .