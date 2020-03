Bénin: l’Eglise catholique suspend les célébrations eucharistiques

La Conférence épiscopale du Bénin (CEB) annonce la suspension, à partir du samedi 21 mars 2020, jusqu’à nouvel ordre, des célébrations eucharistiques.Dans un document rendu public vendredi, la CEB précise que « cette disposition s’étend à la catéchèse, aux exercices de piété, aux chemins de croix, aux célébrations pénitentielles collectives, aux rassemblements des associations, des mouvements de spiritualité et d’action catholique ».

« Elle touche aussi les accompagnements spirituels et les confessions individuelles. Par conséquent, l’utilisation des confessionnaux est suspendue et il est demandé aux prêtres d’aménager des lieux clos où le confesseur et le pénitent pourront satisfaire l’exigence de la distance d’un mètre à observer », explique notre source.

La CEB recommande également de suivre rigoureusement les mesures de prévention annoncées par le gouvernement et de « privilégier davantage le sacrifice, le jeûne et la prière qui plaisent à Dieu, en intensifiant la récitation quotidienne du chapelet et en vivant le chemin de croix en famille ».

Le Bénin compte à ce jour un seul cas confirmé de Covid-19.