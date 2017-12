BÃ©nin : les dÃ©putÃ©s d’accord pour une police rÃ©publicaine

L’assemblĂ©e nationale bĂ©ninoise, rĂ©unie mardi Ă Cotonou, a majoritairement adoptĂ© le projet de loi portant crĂ©ation d’une « police rĂ©publicaine », une entitĂ© qui consacre la fusion de la police et de la gendarmerie.PrĂ©sentĂ©e comme une des rĂ©formes majeures du gouvernement, la proposition de loi a recueilli 54 voix pour, 22 contre et 0 abstention.

DĂ©nommĂ©e ‘’la police rĂ©publicaine », cette force unique aura pour mission le maintien de l’ordre public sur le territoire national et sera capable de faire face Ă toutes les phases de l’Ă©volution d’une crise, tout en conciliant les manƓuvres militaires et policiĂšres.

Le 19 juillet 2017, le chef de l’État, Patrice Talon, recevant le Rapport de la commission d’Ă©tude de la crĂ©ation d’une force unique chargĂ©e de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, avait donnĂ© le ton en disant  que « les dĂ©fis sĂ©curitaires de notre temps ont changĂ© de nature et de dimension. Ces dĂ©fis nous imposent une cohĂ©rence d’actions et une meilleure organisation de nos forces de sĂ©curitĂ© publique. L’Ăšre du policier ou du gendarme postĂ© au bord de la voie ou dans nos contrĂ©es est rĂ©volue
 ».

Peu aprĂšs le vote du projet de loi, le prĂ©sident du groupe parlementaire du Parti du renouveau dĂ©mocratique (PRD), Augustin AhouanvoĂšbla, a dĂ©clarĂ© : « c’est un ouf de soulagement que le BĂ©nin se dote d’une police rĂ©publicaine ».

Selon lui, beaucoup de pays africains et europĂ©ens (Tunisie, Rwanda, la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, Belgique et France) ont dĂ©jĂ fait l’option de la police rĂ©publicaine et travaillent dĂ©sormais avec cette entitĂ© qui est une police unique.

«Toute chose qui, a-t-il ajoutĂ©, leur permet de s’engager pour des actions sĂ©curitaires concertĂ©es ».

Voyant diffĂ©remment les choses, Valentin Djenontin, dĂ©putĂ© de l’opposition, a affirmĂ© qu’« on choisit une profession par amour et par conviction. Celui qui a choisi la profession de gendarme a voulu ĂȘtre militaire; celui qui a choisi d’ĂȘtre policier a optĂ© pour une profession para militaire. VoilĂ que maintenant, on les contraint Ă un choix obligĂ© ».

AprĂšs le vote de ce projet de loi, les dĂ©putĂ©s ont dĂ©marrĂ© l’examen du projet de loi portant statut des personnels de cette nouvelle force dĂ©nommĂ©e « police rĂ©publicaine ». Ils poursuivront les travaux jeudi prochain.

Par ailleurs, les projets de loi portant crĂ©ation de la police rĂ©publicaine et statut de la police rĂ©publicaine ont Ă©tĂ© transmis Ă l’AssemblĂ©e nationale en octobre 2017.