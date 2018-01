Bénin : les enseignants en grève de 72h la semaine prochaine

Le Front d’action des syndicats de l’Education du BĂ©nin, fort de 52 organisations syndicales, a annoncĂ© qu’il allait observer Ă partir de mardi prochain une grève d’avertissement de 72 heures.Le Front d’action qui a pris cette mesure Ă l’issue d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale tenue mardi et mercredi derniers, explique en ĂŞtre venu Ă ce mouvement d’humeur pour obtenir l’application sans dĂ©lai des dĂ©crets portant statut particulier des corps des personnels enseignants des enseignements des second et premier degrĂ©s ainsi que l’indexation des salaires des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire.

Les syndicats d’enseignants demandent Ă©galement la rĂ©gularisation de la situation administrative et financière des diffĂ©rentes catĂ©gories d’enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire.

Ils exigent aussi la signature du nouvel arrĂŞtĂ© portant modalitĂ©s de recrutement et d’emploi des enseignants vacataires avec le relèvement effectif du taux horaire de vacation et enfin le transfert des cotisations des agents contractuels de l’Ă©tat de la Caisse nationale de sĂ©curitĂ© sociale au Fonds national des retraitĂ©s du BĂ©nin.

Avec l’annonce de leur mouvement d’humeur, les enseignants se joignent Ă la vague de grève notĂ©e ces jours derniers dans les secteurs de la justice et de la santĂ© au BĂ©nin.