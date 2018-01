BÃ©nin : Les magistrats lÃ¨vent leur motion de grÃ¨ve

L’Union nationale des magistrats du BĂ©nin (Unamab), a annoncĂ© ce mardi au terme d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la fin de son mouvement de dĂ©brayage lancĂ© depuis le lundi 4 janvier dernier.« En prenant acte de ces dĂ©cisions de la Haute juridiction, l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cide de lever sa motion de grève en date du 4 janvier 2018, pour compter du vendredi 2 fĂ©vrier 2018 Ă minuit. »

C’est la dĂ©cision finale issue de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’Union nationale des magistrats du BĂ©nin mettant ainsi un terme Ă la paralysie de l’administration judiciaire.

Selon la motion de levĂ©e de grève, « cette dĂ©cision de l’Unamab est la consĂ©quence directe de la rĂ©habilitation de ce droit par les sages de la Cour Constitutionnelle. Les usagers des Cours et tribunaux notamment les dĂ©tenus en attente d’ĂŞtre jugĂ©s pourront enfin souffler un ouf de soulagement».

NĂ©anmoins, l’Unamab se rĂ©serve le droit de dĂ©clencher un nouveau mouvement de grève en cas de dĂ©falcation sur les salaires ou de poursuites disciplinaires pour refus d’exĂ©cution des rĂ©quisitions illĂ©gales du Gardes des Sceaux.

La motion prĂ©cise qu’« aux termes de l’article 25 de la loi N°2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève au BĂ©nin, les grèves ayant pour motif la violation des libertĂ©s fondamentales et de droits syndicaux universellement reconnus ou le non-paiement des droits acquis par les travailleurs ne donnent lieu Ă aucune rĂ©duction de salaire ou de traitement et au sens de l’article 14 de la mĂŞme loi, la justice ne fait pas partie des services essentiels dont les agents sont susceptibles de faire l’objet de rĂ©quisition en cas de grève sans service minimum. »

Les magistrats avaient dĂ©clenchĂ© un mouvement de grève de cinq (5) jours, tacitement reconductible, depuis le 8 janvier 2018 pour protester contre le retrait du droit de grève aux personnels de la santĂ©, de la justice, de sĂ©curitĂ© et aux magistrats, contenues dans les lois N°2017-43 modifiant et complĂ©tant la loi N°2015 -18 du 13 juillet 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral de la Fonction publique votĂ©e par l’AssemblĂ©e nationale le 28 dĂ©cembre 2017 et N°2018-01 portant statut de la magistrature en RĂ©publique du BĂ©nin votĂ©e par l’AssemblĂ©e nationale le 04 janvier 2018.