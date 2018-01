Bénin : Les syndicats de la santé appellent à une grève sans service minimum dès mardi prochain

Le collectif des syndicats du secteur de la santé du Bénin a appelé mercredi ses militants à une grève de 72 heures sans service minimum et renouvelable par tacite reconduction toutes les semaines pour compter du mardi 16 janvier 2018.Dans leur préavis de grève publié mardi, les syndicats de la santé revendiquent entre autres l' »abrogation pure et simple de la disposition liberticide de retrait du droit de grève au personnel de la santé dans la loi 2015-18 portant statut général de la fonction publique votée par les députés le 28 décembre 2017 ; la satisfaction sans délai de toutes nos revendications contenues dans le relevé des conclusions du 11 novembre 2017 entre le gouvernement et le collectif des syndicats du secteur de la santé ».

Les syndicats fustigent aussi la dictature du gouvernement qu’ils accusent de  ne pas vouloir tenir ses promesses face aux revendications des travailleurs, dĂ© dĂ©nonçant au passage la violation de l’article 31 de la constitution du 11 dĂ©cembre 1990 par le parlement.

Le collectif invite Ă©galement ses militants Ă observer non seulement un arrĂŞt collectif de travail dans les formations sanitaires mais Ă©galement boycotter la production des rapports statistiques au niveau de toutes les formations sanitaires, des projets et programmes ainsi que les comitĂ©s de direction, les supervisions, les sĂ©minaires, les ateliers et toutes autres formations jusqu’Ă satisfaction totale de leurs revendications.

Cette grève du personnel de la santĂ© vient s’ajouter Ă la mobilisation depuis une semaine des magistrats qui sont Ă©galement en grève contre la loi interdisant le droit de grève dans les secteurs de la justice et de la santĂ©.