BÃ©nin : NicÃ©phore Soglo et Yayi Boni critiquent la gouvernance de Patrice Talon

Des hommes politiques béninois, dont les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ont critiqué samedi, la gouvernance du président Patrice Talon, et appelé à garantir un processus électoral équitable dans le cadre des législatives de 2019.

RegroupĂ©s au sein de la Coalition Pour la DĂ©fense de la DĂ©mocratie au BĂ©nin, ces leaders politiques notent dans une dĂ©claration Ă la presse que le BĂ©nin est plongĂ© dans une grave crise aux dimensions multiples, politique, Ă©conomique, sociale et culturelle.Â

« Cette gouvernance est caractĂ©risĂ©e par de graves conflits d’intĂ©rĂŞts au sommet de l’Eta, une opacitĂ© totale de la gestion des affaires du pays, des privatisations sauvages des secteurs vitaux de l’Ă©conomie nationale, des licenciements massifs des travailleurs des secteurs structurĂ©s ainsi que des destructions des moyens et conditions d’existence des petites gens et des couches populaires complètement fragilisĂ©es et affamĂ©es, le mĂ©pris du peuple et le refus du dialogue franc avec les travailleurs et autres AutoritĂ©s morales de ce pays », affirment-ils.

Selon ces acteurs politiques, la consĂ©quence de cette gouvernance catastrophique est la paralysie de l’administration depuis bientĂ´t trois mois avec la grève dans les secteurs de l’Ă©ducation, de la santĂ© et de la justice. Ils dĂ©noncent entre autres la non application de la dĂ©cision DCC 17-262 faisant injonction au Parlement de dĂ©signer ses reprĂ©sentants au COS-LEPI au plus tard le 21 dĂ©cembre 2017 et d’installer le COS-LEPI au plus tard le 29 dĂ©cembre 2017.

 « Le refus par le Gouvernement du PrĂ©sident Patrice TALON en complicitĂ© avec l’AssemblĂ©e Nationale d’installer le COS-LEPI en vue de l’apurement de la liste Ă©lectorale permanente informatisĂ©e (LEPI), est une porte ouverte Ă cette dangereuse perspective » ont ils estimĂ© avant d’appeler le gouvernement Ă « garantir un processus Ă©lectoral transparent, Ă©quitable, consensuel car dans notre pays, le consensus a une valeur constitutionnelle ainsi que l’a souvent rappelĂ© la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle », font-ils remarquer

Ils exigent Ă©galement la convocation  d’urgence d’une Assise nationale des Forces Vives de la nation en vue de redĂ©finir de nouvelles bases consensuelles de gouvernance du pays.