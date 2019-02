Bénin : un Préfet et le ministre de la Décentralisation limogés pour abus de fonction

Le Préfet du département du Littoral, Modeste Toboula et le ministre de la Décentralisation, Barnabé Dassigli ont été limogés, mercredi, par le chef de l’Etat, Patrice Talon, selon le communiqué du Conseil des ministres.Interpellé et gardé à vue depuis le mardi 19 février 2019, le Préfet du Littoral, Modeste Toboula a été entendu par la Brigade Economique et Financière (Bef) dans le cadre d’une affaire de bradage de domaines publics et poursuivi pour abus d’autorité, faux en écriture publique.

Le ministre de la Décentralisation, Barnabé Dassigli, quant à lui, serait le commanditaire. C’est lui qui aurait donné des instructions au Préfet pour la cession du domaine public, lequel est situé à quelques encablures de l’Aéroport International Cardinal Bernadin Gantin.