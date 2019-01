Bilan à mi-parcours des Camerounais : Andrien Tamèze est au-dessus du lot

La première moitié de saison a été marquée par de belles réussites. Les binationaux ont la cote : Léa Siliki, Ibrahim Amadou et Aurélien Tchouameni. Mais Paul-Georges Ntep reste sur un échec en Allemagne.

Adrien Tamèze a connu une première partie de saison pleine avec son club de l’OGC Nice. Il faut dire que le demi-défensif niçois impressionne depuis le mois d’août. Déjà très bon la saison dernière, le Franco- Camerounais a pris de l’assurance depuis l’arrivée de Patrick Viera au commande du club. Il s’est imposé comme l’un des nouveaux patrons dans l’entrejeu des Aiglons, bonifiant chaque week-end un nombre impressionnant de ballons. Très courtisé par le Cameroun, il hésite encore à rejoindre la tanière des Lions indomptables.

Après seulement six matchs de Ligue1 avec son club des Girondins de Bordeaux, le jeune Aurélien Tchouameni, 18 ans, attire déjà vers lui l’attention des grosses écuries européennes. Alors qu’il est déjà pisté par l’Inter de Milan, Sport Bild annonce que les recruteurs du Bayern Munich seraient également séduits par le profil du jeune Franco-Camerounais. De son côté, le très prometteur milieu défensif Tchouaméni, pourrait bien être tenté par un départ à l’étranger. Mais son club se montre pour l’instant très gourmand.

Après la fin de la phase aller du championnat de Premier League, les supporters de Fulham ont pu se faire une idée sur Franck Zambo Anguissa, le joueur le plus cher de l’histoire de leur club. « Il a été irrégulier jusqu’à présent », juge Russel Goldman, un fan qui écrit pour le site Cottagers Confidential. « Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. D’abord, il est arrivé à Fulham le dernier jour du mercato et il n’a pas participé à la présaison du club. Et avec le style de jeu de Fulham, il est compréhensible qu’il mette du temps à s’adapter ». En somme, il a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues : 11 en championnat, trois en Coupe.

Après avoir été formé à l’Atlético Madrid, Pierre Kunde Malong, le milieu de terrain relayeur camerounais, s’est engagé pour quatre ans avec Mayence. Il a découvert la Bundesliga sans complexe, disputant notamment 17 matchs, toutes compétitions confondues, 15 en championnat et deux en Coupe d’Allemagne. Avant son transfert, le natif de Limbe avait été prêté avec succès la saison passée à Grenade (5 buts en 37 matchs de L2). Joueur véloce et puissant, il est ces derniers temps régulièrement convoqué en sélection nationale.

Pas toujours titulaire, le milieu de terrain Franco-Camerounais du FC Séville Ibrahim Amadou a disputé 16 matchs toutes compétitions confondues (7 en championnat, 7 en Europa Ligue, deux en Coupe du Roi). C’est pourtant en C3 qu’Ibrahim Amadou a disputé le plus de minutes cette saison (386). L’ancien Lillois a essuyé ses plus grandes frustrations en championnat, contraint à l’arrêt pendant un mois après sa luxation d’un coude le 20 septembre dernier à Sanchez-Pizjuan, face aux Belges du Standard (5-1), lors d’un match d’Europa League. Souvent annoncé proche des Lions, le natif de Douala tarde à se décider.

C’est un dilemme que beaucoup de binationaux Franco-Camerounais ont eu à résoudre ces dernières années. Et James Léa-Siliki va devoir s’y coller à son tour. Sur la lancée de sa première belle saison en Ligue 1 : 31 matchs (3 buts, 2 passes décisives), le milieu relayeur de Rennes a encore le choix pour son avenir international. Pour cette première moitié de saison, il a disputé 17 matchs, 12 en championnat, 4 en Europa Ligue et un match de Coupe de la Ligue. Jouant juste, ce n’est pas un hasard si les journalistes le présente comme un futur Matuidi.

Arrivé à Villarreal pendant l’intersaison, Karl Toko-Ekambi connaît un début de saison en dents de scie. Que donnent les statistiques de l’attaquant camerounais ? Après 19 journées de championnat, il affiche 15 apparitions au compteur, ayant démarré 7 de ces rencontres, pour 2 buts. Des statistiques pas forcément flamboyantes, d’autant qu’il avait montré de très belles choses pendant la présaison. C’est en Europa League et en Coupe du roi que l’ex-angevin a le plus brillé, il totalise 7 buts dans ces compétitions avec notamment un quadruplé historique face à Almeria, une formation de D2 espagnole, lors de la victoire 8-0 de son équipe en 16es de finale retour de la Coupe du Roi.

L’ailier de Wolfsburg Paul-Georges Ntep vit un véritable cauchemar en Allemagne. Le néo international camerounais n’a pas disputé la moindre minute de match cette saison en Bundesliga. Il a désormais des envies d’ailleurs. «Je serais prêt à accepter un nouveau challenge. Que ce soit en France ou ailleurs, j’ai envie de jouer. Il me faut un projet dans lequel j’ai le temps de m’épanouir, de retrouver des sensations et redevenir important dans un collectif qui compte sur moi», a-t-il indiqué au micro de beIN Sports. Sauf que malgré son échec sportif en Allemagne, Paul-Georges Ntep a toujours un appétit de loup.

S’il a rarement fini un match, Fabrice Olinga a néanmoins déjà cette saison disputé 22 matches toutes compétitions confondues : 20 en championnat et deux en Coupe de Belgique. Evoluant au poste de milieu à Royal Excel Mouscron ou souvent comme ailier, il a inscrit trois buts. Mais, il peine toujours a confirmé les espoirs qui avaient été placés en lui quand il fut avec Malaga, à 16 ans, le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga.

Son départ pour la Chine, après une Can 2017 réussit, avait surpris plus d’une personne. Après une première saison d’adaptation, Christian Mougang Bassogog se reprend bien dans l’Empire du Milieu. Depuis le début de la saison en cours, il a disputé 26 matchs, fait trembler les filets adverses à six reprises et effectuer quatre passes décisives. Reste pour le sociétaire du Henan Jianye à confirmer les bonnes dispositions entrevues en club en sélection à l’occasion de la prochaine Can.

Né aux Etats-Unis de parents camerounais et évoluant en France depuis son jeune âge, Theoson-Jordan Siebatchieu a le choix entre trois pays pour donner une orientation à son avenir international. Mais l’attaquant de Rennes de 22 ans est déjà clair dans ses idées. « Mon choix est fait, je veux jouer pour l’équipe de France », a-t-il confié un jour sur le plateau de l’émission J+1 sur Canal+. Avant lui, les joueurs comme David Ngog et surtout Paul Georges Ntep (aujourd’hui chez les Lions) ont tenu les mêmes propos avant de le regretter plus tard. Cette saison, Siebatcheu a déjà joué 16 matches toutes compétitions confondues et inscrit 4 buts (trois en championnat et un en Coupe de la Ligue).

Alors qu’il aurait pu rêver voir son avenir se dessiner chez les Bleus, Stéphane Bahoken, né le 28 mai 1992 à Grasse, en France, de parents camerounais, n’a pas hésité un seul instant pour choisir la tunique vert-rouge-jaune à la griffe des Lions. Et cela lui réussit bien. Performant en club, il est régulièrement convoqué en sélection nationale du Cameroun. Souvent blessé cette saison, il a disputé 14 matchs de Ligue 1 avec Angers et marquer cinq buts.

Pas toujours titulaire, l’attaquant camerounais Jacques Zoua qui évolue à l’Astra Giurgiu, en Roumanie a disputé 10 matchs de championnat, la moitié comme remplaçant. Comme en sélection ou son compteur affiche zéro but, en 25 sélections, ses statistiques en club sont aussi faméliques. Il n’a marqué qu’un but depuis le début de la saison.

C’était la surprise de la fin du dernier mercato côté parisien. Eric-Maxim Choupo-Moting, 29 ans, libre de tout contrat, a rallié le club phare de la capitale française pour devenir la doublure d’Edinson Cavani. Conséquence, en huit matchs de championnat, il n’a disputé que 258 minutes de jeu effectif, pour un but. On n’en vient à lui souhaiter plus de temps de jeu pour cet élément clé de la sélection camerounaise.

Blessé au genou droit (ligament croisé) depuis fin septembre, Vincent Aboubakar ne devrait pas être opérationnel avant le mois d’avril 2019. N’ayant eu aucun problème à s’imposer au FC Porto depuis son arrivée en 2014, le puissant attaquant camerounais était déjà crédité de 4 réalisations inscrites en 6 rencontres lors de cet exercice en cours. Convalescent, on n’est réduit à lui souhaiter un meilleur retour dans les stades.