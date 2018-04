Bill Gates met en garde contre une rÃ©surgence du paludisme

Le milliardaire et philanthrope amĂ©ricain Bill Gates a mis en garde mercredi contre une rĂ©surgence du paludisme, faute d’une volontĂ© politique d’Ă©radiquer dĂ©finitivement la maladie.

La mortalitĂ© liĂ©e au paludisme Ă©tait en dĂ©clin depuis 2000 avant de grimper Ă nouveau en 2016 en raison d’une stagnation des efforts pour lutter contre cette maladie mortelle.

« Cette rĂ©gression en 2016 avec un nombre de cas en hausse doit servir d’alerte », a dĂ©clarĂ© le cofondateur de Microsoft lors d’un sommet consacrĂ© au paludisme Ă Londres. « Le financement (de la recherche) doit ĂŞtre de long terme et nous devons nous montrer plus malin » dans la lutte contre cette maladie, « au poids inacceptable ».

Plus de 445.000 personnes sont mortes du paludisme en 2016, principalement des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes. Un enfant en meurt toutes les deux minutes. Au total, 216 millions de personnes ont contractĂ© la maladie cette annĂ©e-lĂ , dont 90% en Afrique oĂą la maladie coĂ»te 12 milliards de dollars Ă l’Ă©conomie chaque annĂ©e et absorbe 40% des dĂ©penses de santĂ©.

Entre 2000 et 2015, la mortalitĂ© a reculĂ© de 60%, ce qui reprĂ©sente sept millions de vie sauvĂ©es, a soulignĂ© Bill Gates qui finance la recherche contre cette maladie depuis 1999. Des progrès « impressionnants » mais qui doivent se poursuivre, a-t-il dit.

Le sommet sur le paludisme se tenait en marge de celui des dirigeants des 53 pays membres du Commonwealth. Une organisation dont 90% de la population court le risque d’ĂŞtre atteinte de la maladie, a rappelĂ© Bill Gates, appelant Ă maintenir l’effort financier pour l’Ă©liminer.

Les participants devaient annoncer 2,7 milliards de livres (3,1 milliards d’euros) d’investissements dans la recherche.

Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS), l’Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, atteint de la maladie qui a aussi tuĂ© son frère, a dĂ©clarĂ© qu' »un nouvel Ă©lan » Ă©tait nĂ©cessaire. « Le financement est en dĂ©clin », a-t-il regrettĂ©, appelant Ă « renouveler l’engagement politique ».