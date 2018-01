Birmanie: profil bas d’Aung San Suu Kyi pour le 70ème anniversaire de l’indépendance

La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, fille du père de l’indĂ©pendance, a gardĂ© jeudi un profil bas et n’a pas participĂ© Ă la cĂ©lĂ©bration du 70ème anniversaire de la fin de la domination britannique sur le pays, marquĂ©e essentiellement par des festivitĂ©s populaires.

Seul le vice-prĂ©sident, Myint Swe, a participĂ© Ă une discrète cĂ©rĂ©monie, Ă l’aube Ă Naypyidaw, la capitale administrative. Aucune raison n’a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă la faible visibilitĂ© politique pour cet Ă©vènement, alors mĂŞme que la Birmanie est marquĂ©e par un fort nationalisme.

Le gouvernement est embourbĂ© cette annĂ©e dans le dossier de la crise des musulmans rohingyas et la population est largement braquĂ©e contre l’opinion internationale, et notamment l’ONU, qui accuse l’armĂ©e birmane de « nettoyage ethnique » contre cette minoritĂ©. Plus de 650.000 de ses membres ont fui au Bangladesh voisin depuis aoĂ»t 2017.

Mais jeudi, l’ambition Ă©tait Ă la fĂŞte et Ă l’oubli dans les rues de Rangoun, envahies par les sonos jouant de la musique Ă plein volume, avec des jeux de rue allant du lancer de noix de coco Ă l’avalage de gâteaux en vol, traditionnelle façon de cĂ©lĂ©brer l’indĂ©pendance du pays.

« Nous devons nous souvenir de ce jour chaque annĂ©e…. Les jeunes gĂ©nĂ©rations doivent se souvenir des anciens qui se sont battus pour notre liberté », explique Ă l’AFP Ye Yint, 27 ans, un jeune participant aux festivitĂ©s Ă Rangoun.

La Birmanie a dĂ©clarĂ© son indĂ©pendance de l’Empire britannique le 4 janvier 1948.

« Le gĂ©nĂ©ral Aung San, hĂ©ros de notre jour de l’IndĂ©pendance, et ses camarades se sont battus pour obtenir l’indĂ©pendance de notre pays », ajoute Aung Thant Kyaw, un jeune de 18 ans.

« Alors aujourd’hui nous faisons des jeux pour cĂ©lĂ©brer notre libertĂ© et pour lui rendre hommage », assure celui qui a remportĂ© un jeu consistant Ă se saisir d’une noix de coco passant de joueurs en joueurs, couverts d’huile pour rendre la prise plus difficile.

Le gĂ©nĂ©ral Aung San, père de la Prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, aujourd’hui Ă la tĂŞte du premier gouvernement civil après des dĂ©cennies de junte, est en effet le hĂ©ros de l’indĂ©pendance.